Meal box di grande appeal. Il nuovo pack del food delivery diventa fashion

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 11:10

L

Meal box dal design accattivante pensate per consegnare la cena già cucinata, pronta da riscaldare o da rifinire

Le Prugne della California

’e commerce è ormai una realtà presente nel privato e nella vita professionale di sempre più persone. Una dimensione che si è consolidata nel corso della pandemia e che anche dopo continuerà a prosperare. In questo contesto ilsi è aperto una strada importante e, come in ogni filiera, ha fatto da traino ad altri elementi.Se il food delivery si evolve, insieme al servizio si trasforma quindi. Una nuova frontiera sono lee i, scatole con tutto il necessario perun. A venderle e consegnarle sono i ristoranti di fascia medio alta e gli chef più famosi.Per rispondere a questa nuova esigenza, fornitore storico di shopper, confezioni e monouso per la ristorazione , ha studiato scatole per food delivery idonee alo kit per la preparazione casalinga.Meal box dalpensate per consegnare la cena già cucinata, pronta da riscaldare o da rifinire con gli ultimi tocchi di sapore. Per questo scopo sono da abbinare alle scatole i, perfetti per cuocere e trasportare un’intera ricetta. Nella scatola si possono inserire ancheper guarnizione eAll’interno ancheper servire il piatto caldo. Per le scatole meal kit si consiglia l’idoneità al contatto alimentare, in modo da poter inserire qualche ingrediente come frutta o verdura.Le proposte Eurofides per il food delivery sono online nel nuovo. Link sulle parole Catalogo, Delivery e Take Away.Per informazioni: www.eurofides.com?