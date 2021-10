Vinventions fa colpo sul web: quanto piacciono i video di Chiara Giannotti

Boom sui social per scoprire i vini che non sanno di tappo grazie alle chiusure di Vinventions. I video di Chiara Giannotti di Vino.tv, dedicati a oltre 50 produttori che hanno scelto i tappi Nomacorc, hanno superato 1 milione di visualizzazioni.

Tanto interesse per i territori, le produzioni, così come per le innovazioni che stanno dietro ai tappi di Vinventions. Curiosità e approfondimenti che tutte le settimane con la rubrica "Io non so di tappo", Chiara Giannotti soddisfa.

Chiara Giannotti

Chiusure a zero impatto

Presentando vini dalle chiusure sostenibili frutto di un lungo lavoro di ricerca applicata, dalla quale sono nate le Green e Blue line. Quest'ultima, appena lanciata sul mercato, è la prima chiusura da economia circolare prodotta con plastica riciclata. La Green line è a zero impatto di CO2 e deriva da canna da zucchero coltivata in maniera responsabile e sostenibile.

Soddisfazione reciproca

«Siamo davvero felici del successo che stiamo avendo insieme a Chiara Giannotti - dichiara Antonino La Placa, direttore commerciale Italia di Vinventions - che ci aiuta a valorizzare il nostro lavoro. Dall'inizio del 2021 abbiamo dato visibilità a 50 aziende vinicole e vogliamo ringraziarle anche così per la fiducia che ci danno. Tutti i giorni ci impegniamo per offrire ai produttori di vino delle chiusure di altissima qualità, con prestazioni garantite anche nella gestione dell'ossigeno e amiche dell'ambiente. Con la serie blue line stiamo facendo della plastica un materiale rinnovabile, e per tutto il 2022 promuoveremo ancora più iniziative per diffondere la cultura del riciclo. Col nostro sito iononsoditappo.it aiutiamo i consumatori a scegliere vini che evitano lo spreco alimentare eliminando il difetto di Tca. Un problema che riguarda 360 milioni di bottiglie all'anno nel mondo».

«Ho apprezzato moltissimo - ha detto Chiara Giannotti - lo spirito con il quale Vinventions ha approcciato questo progetto, decidendo di trasmettere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la mia voce ma soprattutto grazie ai vini che utilizzano i tappi Nomacorc, dimostrando anche quanto sia importante per una cantina puntare sulla qualità abbracciando anche il concetto di innovazione e territorialità. Abbiamo potuto fare così un percorso attraverso le varie regioni italiane approfondendo territori, denominazioni, vitigni e storie di passione e tradizione». L'appuntamento con "Io non so di tappo" è ogni mercoledì sui canali social di Vino.tv.