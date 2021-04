L-Gam entra in Vinventions: nuove opportunità di crescita

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 19:30

Denis Van Roey e Patrick Mathieu, ceo e presidente di Vinventions

Una bottiglia di vino su sette nel mondo utilizza un tappo Vinventions

Una nuova fase di sviluppo

, azienda di primo piano a livello mondiale nelle soluzioni di chiusure per il vino, alla società di investimento lussemburghese L-Gam. Nell'ambito di questa operazione,, impegnando ingenti risorse per alimentare la crescita del Gruppo e finanziare nuove opportunità.Il suo portafoglio di marchi comprende tappi sintetici ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente (Nomacorc, Syntek), tappi a vite (Vintop, Alplast), tappi micro-naturali (Subr) e tappi naturali (Ohlinger). La partnership tra L-Gam e il Gruppo Noel supporterà il ceo Denis Van Roey e il suo team di gestione nell'organica ed esterna per fare di Vinventions il principale fornitore di prodotti e servizi per l'industria vinicola.Marc Noël ha anche annunciato in questa occasione che avrebbe trasferito le sue responsabilità di. «Vorrei ringraziare Denis Van Roey e l'intero team di Vinventions per l'eccezionale lavoro svolto nel corso degli anni - ha dichiarato- Questa operazione è una chiara indicazione dei significativi successi operativi e strategici che hanno conseguito. Sono inoltre lieto di cedere la presidenza a Patrick Mathieu e di dargli il benvenuto nel Gruppo. La sua esperienza sarà un forte valore aggiunto per il Consiglio di Amministrazione. Trovo questo nuovo capitolo della storia di Vinventions particolarmente entusiasmante, guardiamo alla partnership con L-Gam come».«Siamo lieti di sostenere Vinventions in questa nuova fase di sviluppo - hanno sottolineato, partner in L-Gam - Siamo molto colpiti dalla traiettoria del gruppo, che. La resilienza del gruppo durante la crisi covid è un'ulteriore prova della sua forza e della qualità del suo team di gestione guidato da Denis Van Roey. Crediamo che la linea di prodotti all'avanguardia di Vinventions e la storia di innovazioni dirompenti e rispettose dell'ambiente forniscano una solida base per la crescita negli anni a venire . L-Gam condivide i valori aziendali del Gruppo Noël e non vediamo l'ora di collaborare con loro per sostenere le ambizioni di Vinventions e cogliere le opportunità di crescita».Per informazioni: www.vinventions.com