Unico, sano e di design: ecco Billo il piatto nutrizionalmente perfetto

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 10:35

I

Billo

Iniziativa di educazione alimentare approvata da Michelle Obama

Come è composto il piatto ideale?

uno spazio per proteine sane (pesce, pollo, legumi)

uno spazio per i cereali, preferibilmente integrali (riso, pasta, pane)

uno spazio per gli ortaggi

uno spazio per una porzione di frutta o dolce

Billo, il contenitore per il pasto sano

Disegnato da Mauro Olivieri

Estetica e funzionalità in un piatto

Prodotto in plastica 100% riciclabile

Utile per la ristorazione collettiva

Una delle versioni precedenti del piatto

In aumento gli acquisti di piatti pronti

Il confezionamento studiato per evitare lo scambio di liquidi

dagli esperti di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health e dagli editori delle Pubblicazioni Harvard Health ed è una guida per creare pasti salutari e bilanciati. Ma in concreto?, il piatto bilanciato proget-tato dal food designer Mauro Olivieri.Come quando si compone un pasto in un piatto di portata, con le diverse porzioni ben disposte, gli esperti nutrizionisti della Harvard School of Public Health,a medici, a professionisti del settore sanitario e ai consumatori.L’Healthy Eating Plate è un’iniziativa di educazione alimentare chee che schematizza in un’area circolare, disegnata appunto come un piatto ideale, il giusto apporto energetico completo e risponde alle necessità nutrizionali dell'individuo.La suddivisione ideale del piatto è così ripartita:Per passare dalla composizione schematica a un contenitore vero e proprio che con un impiattamento unico riuscisse a contenere tutti gli alimenti ben separati, dal 2018, amministratore della Emanuele Gnemmi Consulting che vanta una trentennale esperienza nel mondo del Food and Beverage,, studioso di “food del territorio” e “food production” e pluripremiato food designer (menzione d'onore alla 23ª edizione del Compasso d’Oro) che svolge inoltre attività di design, visual design, comunicazione, in-terior design ed è studioso e progettista di Brand dei Sistemi Territoriali. Appassionato di cucina, e` attento ai cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi 20 anni dei quali è stato anche condi-zionatore creando eventi ancora oggi unici nel panorama del food sia in Italia sia all’estero.Olivieri è membro del gruppo I Food Designer e in qualità di coofondatore della delegazione Adi Food Design ha partecipato come organizzatore alla prima conferenza internazionale “food touse” della delegazione Food Design, durante la prima conferen-za internazionale di Tuttofood Milano 2007, dell’Associazione Adi ed è responsabile scientifico della commissione Food Design della stessa. Si occupa della direzione artistica e/o immagine gra-fica di diverse aziende nel settore alimentare.Billo, iche compongono e rispecchiano il piatto unico bilanciato dello studio di Harvard. La forma circolare, dal diametro di 27 cm, riporta al tradizionale piatto e la sua suddivisione in aree calcolate definisce il sistema e la collocazione dei vari alimenti consentendo di determinare pesi e calorie in modo controllato tale da conferire al piatto le giuste quantità e il corretto bilanciamento dei vari alimenti presenti. Le anse di forma triangolare aiutano ad avere la percezione visiva di una quantità di cibo maggiore in modo da offrire anche agli occhi appa-gamento e valore per ciò che verrà mangiato.Le loro forme si armonizzano nella composizione complessiva e l’arrotondamento ai vertici dei triangoli aiuta nella raccolta del cibo contenuto.Il piatto presenta poi una cosiddetta mantovana esterna che lo circonda, seguendo appunto il perimetro, con lo scopo di creare una comoda maniglia di presa che evita il contatto diretto del palmo della mano con il piatto se caldo e soprattutto agevola la manovra di presa anche con due mani per le persone anziane., che può essere rimossa prima del posizionamen-to/riscaldamento del piatto in un forno a microonde.ed è prodotto a Genova dall’azienda Stefano Carlucci, attenta alle tematiche ambientali che converte le produzioni tradizionali con materiali più sosteni-bili e green ed è altamente competente in ambito di progettazione e realizzazione di stampi sotto direttive inerenti le Gmp e protocolli attenti all’igiene e alla rintracciabilità.dove ha particolare importanza l’età, lo stato di salute, l’operatività ed è uno strumento utile per gestire l'alimentazione corretta per ciascun utente o necessità., luoghi dove c’è una forte richiesta di praticità e di riduzione del tempo di consumo., che ha analizzato le informazioni riportate sul packaging di 60.930 prodotti alimentari di largo consumo commercializzati in Italia tra ipermercati e supermercati, dDonne lavoratrici, sportivi, businessmen, famiglie mononucleari, quotidianamente consumano pasti fuori casa in momenti sempre più limitati di pausa dal lavoro per il pranzo.Poter acquistare un pasto già confezionato e con cibi scelti anche a seconda della propria dieta, sia essa vegana, proteica, onnivora, vegetariana e avere il perfetto bilanciamento tra minerali, vitamine, grassi, zuccheri, proteine inanche grazie a chef esperti che elaborano dei menu completi e pronti che coniugano la dieta sana a gusto, qua-lità e praticità.per garantire maggior Shelf Life degli alimenti.; il sottovuoto è gestito in modo tale che ciascuna insenatura del piatto sia perfettamente sigillata e chiusa evitando così la fuoriuscita di aromi, alimenti e liquidi tra un'area e l'altra del piatto.