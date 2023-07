Zespri rivoluziona il packaging di kiwi per una sostenibilità eco-friendly

Nella costante ricerca di soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente, Zespri, l'azienda leader nella produzione e commercializzazione globale di kiwi, ha lanciato da qualche mese una nuova gamma di packaging sul mercato italiano. Questa innovativa confezione, oltre a soddisfare le esigenze del consumatore moderno, rappresenta un significativo passo verso gli obiettivi di sostenibilità che il brand si è prefissato di raggiungere entro il 2025. La nuova confezione, sviluppata per le due varietà Zespri Green e Zespri SunGold, è stata concepita con un focus particolare sull'ecosostenibilità. Realizzato in cartone ondulato con il 30% di carta riciclata, il packaging è certificato Fsc (Forest Stewardship Council), garantendo una gestione etica delle risorse forestali. Con questa iniziativa, Zespri dimostra concretamente il suo impegno nel perseguire pratiche eco-friendly lungo tutta la catena di produzione, fino allo smaltimento.

Zespri SunGold e Zespri Green

Zespri, tutti i vantaggi dei nuovi packaging

Il nuovo design del packaging offre maggiore spazio per la comunicazione di informazioni importanti riguardanti il prodotto, come indicazioni sulla provenienza, metodi di consumo e benefici per la salute. Questa strategia permette di amplificare l'effetto di visibilità a scaffale della marca, contribuendo a consolidare la posizione di Zespri come brand riconosciuto e altamente ricercato nel reparto ortofrutta.

Inoltre, la struttura ridisegnata della confezione offre vantaggi tangibili anche dal punto di vista operativo. Le operazioni di confezionamento risultano ottimizzate, riducendo gli sprechi e garantendo una migliore conservazione e protezione dei frutti al suo interno. Un altro aspetto degno di nota è la flessibilità del nuovo pack nell'adattarsi ai diversi calibri disponibili durante la stagione commerciale, confermando l'impegno di Zespri per la qualità dei suoi prodotti. Le nuove confezioni eco-friendly sono disponibili presso le principali insegne della Grande Distribuzione, offrendo ai consumatori italiani l'opportunità di contribuire alla sostenibilità dell'ambiente attraverso le loro scelte di acquisto.

