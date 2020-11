Asporto e delivery Ci vuole la scatola giusta

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 12:08

Le scatole Eurofides per asporto e delivery sono personalizzabili

iamo in una nuova era. Ile ilstanno affinando sempre di più il loro. Il fatto che il cibo debba essere trasportato è un punto fermo. Oggi una necessità, domani uno stile di consumo che continuerà in parallelo all’offerta tradizionale.Dal ristorante gourmet alla pizzeria, passando per bar e pasticcerie, tutti hanno bisogno diper asporto e la consegna di cibo a domicilio. La cosa importante da non trascurare è che queste scatole sianodi ogni tipo di attività.In questi ultimi mesi la produzione di scatole per alimenti è stata ripensata per effettuare consegne senza rovinare il cibo. Per questo Eurofides negli articoli per il confezionamento, ha introdotto tante novità per chi consegna pasti, panini, colazioni e tanto altro.che si adattano alle esigenze dei diversi ristoratori. Le scatole per la consegna si possonofacilmente ordinando a parte etichette adesive stampate con logo, applicabili sulle scatole.Da segnalare le scatole, le scatole rettangolari kraft, quelle food delivery in cartone accoppiato avana. Al loro interno si possono sistemare, le food box e il kit di posate.Ci sono scatolecon chiusura in alto o laterale, pratiche e abbinabili a shopper dal fondo largo per il settore food. Alcune di queste scatole per delivery sonoevitando così l’utilizzo di ulteriori box o involucri.Per informazioni: www.eurofides.com