Linea monouso Eurofides: tante soluzioni, materiali innovativi

I servizi di delivery e take away oggi sul mercato richiedono un packaging top quality sicuro e sostenibile. Eurofides è da oltre 20 anni il fornitore di riferimento per l’imballaggio e il confezionamento in tutti i settori compreso quello della ristorazione. Negli ultimi anni l’azienda ha ampliato ulteriormente l’offerta inserendo tanti nuovi articoli per il confezionamento e l’allestimento in ristoranti, pizzerie, pub, birrerie, bar, dalle caratteristiche green.

Nel catalogo monouso ristorazione Eurofides c’è sempre una soluzione adatta al cliente: dai contenitori per delivery e take away all’allestimento della tavola. Per il cibo da asporto ci sono tante soluzioni che garantiscono la sicurezza degli alimenti mantenendo qualità, integrità e freschezza dei prodotti. Le shopper, le scatole e gli accessori per lo street food sono tra gli articoli più richiesti e sono pensati per adattarsi a diverse esigenze: colazione, pranzo, cena, pizza, cibo etnico o gourmet. Hanno tutti un design e le caratteristiche tecniche idonee ai diversi tipi di alimenti e al servizio offerto.

Inoltre le forniture Eurofides sono tutte realizzate in materiali innovativi, con ampia selezione di prodotti ecologici biodegradabili o compostabili. La sostenibilità è infatti uno degli obiettivi primari dell’azienda che negli ultimi anni ha introdotto monouso all’avanguardia prodotto in gran parte in carta e cartone accoppiato a materie prime di origine vegetale come il PLA (acido polilattico), la polpa di cellulosa e le principali bioplastiche. Gran parte dei prodotti sono certificati, compresi posate e bicchieri monouso, tovaglioli e tovagliato a basso impatto ambientale.

Eurofides offre inoltre un servizio di personalizzazione su una selezione di articoli per la ristorazione.

Eurofides

Tel 800 079060

www.eurofides.com