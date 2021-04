Packaging per pizza, da Eurofides i consigli per scegliere quello giusto

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 11:37

a tanto amata pizza è sempre stata la regina dell’asporto prima ancora che entrassero in vigore le restrizioni dovute al diffondersi del covid. Il servizio di asporto o consegna a domicilio non può prescindere dall’utilizzo di contenitori idonei e performanti. Eurofides , fornitore di packaging e monouso ristorazione, consiglia come scegliere quelli giusti.Prima di tutto la scelta del cartone.La scatola per pizza tonda può essere con o senza coperchio. Ad esempio per gli ordini multipli si possono usare cartoni per la pizza aperti impilabili, più economici e più ecologici grazie al ridotto consumo di carta.MaIl cartone ondulato è infatti particolarmente protettivo, è un supporto accogliente e resistente che trattiene più a lungo anche il calore. I pratici fori laterali evitano la fastidiosa condensa che rovina la fragranza del prodotto. Il cartone per la pizza è inoltre(accertarsi sempre che le certificazioni siano ben stampate sulla scatola), idoneo al contatto diretto con la pizza senza alterarne il sapore. È possibile anche scaldare leggermente la pizza direttamente nel cartone senza dover fare ulteriori travasi. Facile e veloce.Una volta chiusa in scatola, come trasportare la pizza?Ci sono ampi modelli con fondo largo e solidi manici che possono ospitare le scatole pizza tonda regular. Un altro modello molto interessante è anche la cosiddetta shopper flat pizza che grazie ad un design particolare è ultra light e ultra ecologica. La shopper pizza modello flat avvolge i cartoni con un unico foglio dotato di manici. La shopper è minimal ed ergonomica, con un risparmio di carta e di spazio notevole.Per scoprire tutta la gamma dedicata alla pizza e altri accessori per food delivery e take away visita il sito: www.eurofides.com