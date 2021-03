La scelta sostenibile di McCain: imballaggi da materiale riciclato

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 11:25

N

2

egli ultimi tempi uno dei fattori che più sta condizionando le scelte non solo etiche ma anche strategiche delle aziende è quello della. Sempre più ci stiamo rendendo conto che le risorse del pianeta vanno preservate, che si deve cercare di ridurre a zero il livello di inquinamento, che si deve agire nell’ottica del recupero e riutilizzo dei materiali.In quest’ottica McCain da decenni ha sposato la filosofia legata al motto “”, che rappresenta per la multinazionale, leader nella produzione di patatine fritte e specialità di patate surgelate, una guida preziosa per l’impegno e la responsabilità in materia di sostenibilità ambientale. Nella consapevolezza che oggi più che mai si debbano aumentare gli sforzi per vincere le sfide del futuro, McCain si è posta un obiettivo concreto e ambizioso:Per questo motivo, a partire da questo mese, febbraio 2021, l’azienda specializzata nella produzione di patate surgelate ha compiuto un importante passo verso una maggiore sostenibilità:. Tale cambiamento si concretizza con il passaggio dal cartone di colore bianco a quello marrone. Questa scelta avrà un impatto ambientale positivo lungo tutta la filiera in Europa, consentendo all’azienda di allinearsi alle buone pratiche già implementate nel resto del mondo.Gli stessi prodotti di alta qualità di sempre, quindi, da oggi grazie ai nuovi imballaggi sono ancora più sostenibili. Il passaggio ai nuovi imballaggi si sta svolgendo in maniera graduale, compatibilmente con la rotazione degli stock, e coinvolgerà, patate e appetizer, surgelati e refrigerati. La transizione non impatterà sul normale flusso degli ordini, sulla disponibilità dei prodotti e sui tempi di consegna. Si svolgerà in maniera del tutto fisiologica procedendo prima con l’esaurimento dei cartoni bianchi attualmente in uso.Per informazioni: www.mccain-foodservice.it/campaign/become-more-sustainable