Vinventions, ecco i tappi Blue Line prodotti con plastica riciclata

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 11:30

L

La nuova linea

Blue Line, una nuova gamma di tappi prodotti a base di plastica riciclata

Innovazione di prodotto per lo sviluppo sostenibile

Attuare un’economia circolare della plastica

Il Rinascimento Verde di Fontanafredda

Verso un obiettivo "Net Zero Plastic Leakage"

eader mondiale nelle soluzioni di, confermando la sua volontà di entrare nell'economia circolare. Questo lancio rafforza la sua posizione pionieristica nello. Questa nuova gamma si unisce al portafoglio dei tappi Nomacorc, rinomati per le loro prestazioni tecniche e vinicole uniche.per il lancio di questa gamma innovativa, una partnership fondata sulla condivisione degli stessi valori e principi guida per la sostenibilità. Oltre ai tappi Nomacorc Green Line, che Fontanafredda utilizza già sui suoi vini, si aggiungono le chiusure Blue Line, che verranno presentate a giugno 2021 sulè una nuova categoria di tappi di cui il 50 % della materia prima è ottenuto dal riciclaggio della plastica. Questa percentuale significativa di plastica riciclata nella composizione dei tappi è certificata Iscc+tramite un sistema chiamato "Mass Balance". Un approccio che ha già dimostrato il suo valore nello sviluppo sostenibile di altre industrie come il legno, il cacao o l'elettricitàCon la gamma Blue Line, Vinventions rafforza la sua azione a sostegno dello sviluppo sostenibile promuovendo il riciclaggio della plastica. Dando una seconda vita ai materiali solitamente destinati all'incenerimento, fonte di emissioni di CO2, la gamma Blue Line contribuisce non solo a limitare queste emissioni, ma anche a ridurre l'uso di plastica fossile. Questa nuova soluzione fa parte dell'approccio più ampio dell’azienda per lo sviluppo sostenibile.Il programma CorkLoop, lanciato nel 2020, che mira a riutilizzare i rifiuti industriali e a rivalorizzare i tappi usati come materia prima, completa gli elementi di un'economia circolare del gruppo. Queste innovazioni di prodotto sono un esempio concreto dell'impegno di Vinventions nel rispetto dell'ambiente in quanto firmatario dei Patti Europeo e Americano delle Plastiche., le cose si sono recentemente evolute : è stato infatti introdotto un nuovo procedimento che consente di ottenere un materiale riciclato identico alla plastica vergine e adatto al contatto alimentare. È su questo nuovo processo che Vinventions si basa per la produzione dei suoi tappi Blue Line., un percorso decennale, che nel 2018 ha portato l’azienda alla certificazione biologica e nel 2020 a nuova prospettiva: il Rinascimento Verde. Il nuovo Rinascimento favorirà la generazione di una grande comunità mondiale, unita intorno al rispetto della terra, che diventa anche rispetto per le persone. Valori che hanno un colore ben preciso, il verde, come sono verdi tutte le scelte quotidiane che Fontanafredda sta compiendo, dal riutilizzo dell’acqua, all’uso di energia pulita per il Villaggio entro il 2022, alla, fino alla scelta dei materiali del packaging: riciclati, naturali e rispettosi. Per questo Fontanafredda utilizza chiusure riciclabili e di origine vegetale, derivanti da materie prime rinnovabili, quali la canna da zucchero, in grado di mantenere l’integrità dei vini e garantire un impatto ambientale minimo, con valori di emissioni di carbonio pari allo zero. L’arrivo dei nuovi tappi Blue Line, posiziona Fontanafredda come la prima azienda italiana, ad utilizzare chiusure che danno una seconda vita alla plastica, riducendo l’emissione di C02, favorendo l'economia circolare e contribuendo allo sviluppo sostenibile.di Vinventions, il cui obiettivo è di raggiungere un’impronta plastica trascurabile sull'ambiente. Per raggiungere questa ambizione, il gruppo sta ora lavorando in collaborazione con South Pole, uno degli autori delle Direttive per la Gestione della Plastica delle Imprese pubblicate dall'Iniziativa 3R nel febbraio 2021.e nella riduzione della loro impronta plastica implementando iniziative sulla produzione e sulla gestione del fine vita dei prodotti. Questa partnership consentirà a Vinventions di raggiungere l'obiettivo Blue Line di "Net Zero Plastic Leakage" nel 2022.«Convinti che la plastica debba essere considerata una risorsa rinnovabile - ha detto, direttore europeo e responsabile dell'innovazione presso Vinventions - siamo molto orgogliosi di annunciare il lancio di questa nuova gamma Blue Line. Ci posizioniamo così come laalle attuali sfide dello sviluppo sostenibile. Siamo lieti di poter associarci a Fontanafredda per questo lancio in Italia, è essenziale per noi poter dare risposte concrete alle aziende vinicole dei nostri giorni che si preoccupano come noi del futuro del nostro ambiente».«Abbiamo la fortuna - ha osservato- di vivere in un territorio unico al mondo e dobbiamo averne cura. Abbiamo bisogno di un nuovo, altrimenti sarà impossibile pensare a un domani migliore di oggi. È chiaro che dobbiamo cambiare e diventare nuovi. Il nuovo per noi e rimettere la terra al centro, deve essere il nostro grande obiettivo, che deve portarci alla creazione di una grande comunità mondiale basata sulla fiducia negli altri. I mezzi di questa comunità per la salvaguardia del pianeta saranno molti, il nostro sarà il vino, il vino verde.».