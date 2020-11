Pubblicato il 24 novembre 2020 | 19:10

È

La partnership tecnica tra tra Vinventionos Fivi, in essere dal 2017, è stata prolungata fino al 2023

Il lavoro di tutti i giorni dei vignaioli si basa sulla sostenibilità

Le Prugne della California

stata prolungata fino al 2023 latra, azienda di primo piano nella produzione di. La collaborazione, iniziata nel 2017, ha come obiettivo quello di aumentare la sostenibilità delle produzioni, attraverso l’impiego di chiusure della, che coniugano alta efficienza, basso impatto ambientali e prestazioni garantite.«Siamo vicini ai vignaioli e al loro ruolo di- ha spiegato, direttore commerciale Italia Vinventions - e per questo siamo molto orgogliosi del rinnovo della partnership con Fivi. Il nostro impegno per lae la ricerca che c’è dietro i nostri prodotti sposano appieno la filosofia di questa importante associazione. Con ilcontinueremo a offrire ai vignaioli soluzioni di chiusura a zero emissioni di CO2, prodotti con attenzione per l’ambiente e per le persone. I nostri tappi Green Line sono prodotti con derivati della canna da zucchero coltivata in maniera etica e sostenibile e soprattutto con uno spreco azzerato di acqua. Vogliamo continuare a supportare Fivi e i suoi associati anche per superare un momento difficile come quello che tutti stiamo vivendo a causa del Covid-19. Siamo convinti che puntare sui valori del rispetto della terra e sulla qualità siano le migliori premesse per costruire il rilancio».Grande disponibilità al rinnovo dell’accordo anche da parte di Fivi, come ha sottolineato la presidente. «Abbiamo voluto rinnovare con convinzione fino al 2023 la collaborazione con Nomacorc, perché abbiamo un approccio sinergico sul tema della sostenibilità. Non è una parola vuota, ma il lavoro di tutti i giorni dei vignaioli. Anche oggi che stiamo attraversando una fase molto complicata, continuiamo a difendere le nostre terre e a. Come Fivi abbiamo apprezzato di Nomacorc Italia qualità, serietà e in particolare l’attenzione alle singole esigenze di ciascun vignaiolo. In tanti abbiamo scelto le chiusure Green Line, perché sono una delle soluzioni adeguate in termini di sostenibilità e gestione dell’ossigeno per proteggere e valorizzare i nostri vini».Per informazioni: www.vinventions.com