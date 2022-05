ConnectedCooking di Rational: l'App cambia look e migliora le funzionalità

Con il lancio di ConnectedCooking, cinque anni fa, Rational è stata pioniere nella digitalizzazione dei flussi di lavoro in cucina. Da allora, la piattaforma digitale ha continuato ad evolversi ed è ora sinonimo di ispirazione e sicurezza in molte cucine - anche in movimento con l'app, che oggi supera gli 8.000 utenti.

Ora l'azienda lancia un aggiornamento completo dell'applicazione.

Il nuovo volto della App Rational

ConnectedCooking, il sistema di gestione digitale della cucina di Rational, arriva al suo quinto anniversario e per l’occasione Rational lancia un aggiornamento completo dell'App gratuita. La nuova versione dell’App propone un’ottimizzazione del design dell'interfaccia utente, una rivisitazione della home page che permette ai contenuti più recenti, come nuovi video e ricette, di apparire per primi, e un ampliamento della funzione di ricerca.

Attraverso l’utilizzo dell'App l'utente è sempre aggiornato su ciò che succede in cucina, tiene sottocontrollo tutte le unità Rational collegate in rete e può accedervi direttamente ogni volta che vuole. È possibile controllare e scaricare i dati HACCP, visualizzare i dettagli delle apparecchiature, i dettagli applicativi e di pulizia.

È disponibile una libreria internazionale di ricette che può essere fonte di ispirazione per molti piatti, ma allo stesso tempo è possibile creare facilmente le proprie ricette, ora anche attraverso la dettatura e il caricamento diretto delle immagini.

La nuova app ConnectedCooking è disponibile gratuitamente su Google Play o App Store.