 Coverflex cambia le regole dei buoni pasto: i vantaggi per i bar e i ristoranti

Il problema è noto: le commissioni pagate dagli esercenti sui buoni pasto possono arrivare anche al 20% del valore del buono stesso, scoraggiando bar, ristoranti e supermercati dall’offrire questo servizio ai propri clienti.

Questo lo scenario nel quale si fa strada Coverflex, startup specializzata in welfare aziendale, che si propone di segnare un punto di svolta nel campo dei buoni pasto, azzerando le commissioni per gli esercenti convenzionati e semplificando l’intero processo.

Coverflex: stop alle transazioni multiple per migliorare la spendibilità del buono

L’accettazione dei buoni pasto, infatti, se da un lato porta nuovi clienti, dall’altro causa molta operatività per il singolo commerciante. Quali novità introduce quindi Coverflex? Oltre all’azzeramento delle commissioni e alla possibilità di utilizzare il Pos già in dotazione, il modello di business proposto dalla startup prevede che, attraverso la Coverflex Card, l’utente possa pagare in un’unica transazione, utilizzando buoni pasto e crediti personali caricati sulla carta. L’accredito avviene poi sul conto dell’esercente entro pochi giorni e l’unico pagamento richiesto è una fee annuale di 50 euro, da pagare entro fino anno, se ci si convenziona prima della fine di giugno 2023.

Un network in Italia in continua espansione per Coverflex

Per il 2023 l’obiettivo di Coverflex è quello di allargare il network di esercenti arrivando a decine di migliaia di partner sul territorio italiano. Sono già convenzionati: Pescaria, To.market, I love Poke, La Filetteria, Slow Sud, That’s Vapore, Felsinea Ristorazione, Erbert, Tramé, Kebhouze, Tigros e molti altri.

«Grazie alla nostra soluzione, accettare i buoni pasto diventa vantaggioso e soprattutto facile. Per facilitare ulteriormente l’implementazione del nostro servizio collaboriamo con i fornitori di vari sistemi di cassa e abbiamo un team dedicato, pronto a seguire l’esercente in ogni fase della collaborazione con Coverflex» - dice Francesca Pedroni, Head of Network di Coverflex.

