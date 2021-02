Nasce Bambou, l'hand sanitizer di design per l'hôtellerie e i ristoranti

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 10:40

I

Bambou è costruito da un corpo sinuoso in acciaio





Hand sanitizer pensato per gli hotel di lusso e i ristoranti stellati

Piace ai mercati internazionali

rende belli e unici gli oggetti di uso comune, trasformandoli, spesso, in vere e proprie. E che cosa c’è di più comune oggi delledi? Così è natodal design accattivante firmatoPensato in particolare per contesti esclusivi,ai, dai loghi d’arte alle gioiellerie, ma anche per i privati, Bambou si plasma e si adatta a ogni ambiente.Dale completamente, Bambou è costruito da un corpo sinuoso in acciaio e grazie a unainterna, garantisce la solidità del prodotto, permettendo allo stesso tempo la sua personalizzazione e flessibilità in più forme e posizioni. Forza e resilienza, sono queste le caratteristiche di Bambou, in grado di plasmarsi in diverse, tornando poi alla posizione iniziale, proprio come il bambù.Grazie a una tecnologia integrata, Bambou è in grado di proiettare un segno distintivoad hoc, oltre alle icone già disponibili. Bambou è, infatti, disponibile con une anche nella variante24 carati, raggiunge fino a 140 cm di altezza per 49 cm di larghezza.«Abbiamo voluto cogliere un’opportunità durante un momento dimondiale per inserirci nel mercato del design con un prodotto che ci accompagnerà nei prossimi anni ed è entrato nel nostro. Questa nuova sezione di Kobra ha già raggiunto interesse dai mercati internazionali in particolare neglie negli- ha affermato, ceo di Kobra - Grazie a Bambou Kobra, siamo in grado di differenziare ulteriormente il nostro portfoglio nel mercato italiano, posizionandoci strategicamente in un segmento emergente e diverso da quello tradizionale».Bambou è stato concepito per offrire sul mercato un, in grado di superare la sua primaria funzione di igienizzazione e di diventare un vero e proprio oggetto d’arredamento per gli ambienti più esclusivi. Una vera icona di design.Per informazioni: bambou.it