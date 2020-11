Fogger, spazi pubblici in sicurezza: disinfezione veloce e green

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 12:19

Fogger garantisce una saturazione immediata dell’ambiente con trattamenti che variano dai 30 secondi ai 3 minuti

Piena efficacia nei confronti del virus

I punti di forza

Superveloce , garantisce una saturazione immediata dell’ambiente con trattamenti che variano dai 30 secondi ai 3 minuti in funzione della volumetria da trattare.

, garantisce una saturazione immediata dell’ambiente con trattamenti che variano dai 30 secondi ai 3 minuti in funzione della volumetria da trattare. Ecologico , perché atomizza un prodotto sanitizzante ecologico, atossico e brevettato.

, perché atomizza un prodotto sanitizzante ecologico, atossico e brevettato. Efficiente , poiché consente l’accessibilità immeditata dell’area sanificata post trattamento.

, poiché consente l’accessibilità immeditata dell’area sanificata post trattamento. Biocida , perché è efficace contro un ampio spettro di microrganismi: batteri, funghi, muffe, virus e agenti contaminanti.

, perché è efficace contro un ampio spettro di microrganismi: batteri, funghi, muffe, virus e agenti contaminanti. Asciutto , perché la tecnologia Dry-Fog a ultrasuoni certificata sviluppa una nebbia secca lasciando le superfici asciutte.

, perché la tecnologia Dry-Fog a ultrasuoni certificata sviluppa una nebbia secca lasciando le superfici asciutte. Certificabile, perchè ogni ciclo igienizzante è ripetibile, garantito, certificato e tracciabile.

rodotto da, società attiva nel mercato della sanificazione dell’aria e delle superfici e della potabilizzazione dell’acqua con prodotti innovativi, green e all’avanguardia,è undi nuova concezione destinato allaIl dispositivo, progettato in, è idoneo per ogni hotel , centri congressi, ristoranti e bar, ospedali, scuole, esercizi commerciali, cinema, discoteche, biblioteche, musei, palestre, uffici) o(appartamenti, case, ville), per i(treni, autobus, metropolitana, navi, aerei, automobili) e per la sanificazione delle condotte di aerazione.La suaa ultrasuoni permette la nebulizzazione a freddo di una soluzione disinfettante atossica brevettata consentendo la disinfezione di ambienti e superfici medio/grandi, a. Fogger non bagna le superfici e gli oggetti trattati e consente l’accesso immediato ai locali trattati.L’analisi sull’efficacia virucida nei confronti dicondotta da un primario istituto italiano ha certificato “ladel prodotto nei confronti del virus per tutte le diluizioni testate, con un assoluto potere neutralizzante” e al tempo stesso “non ha mostrato effetto citotossico sulle cellule utilizzate nella sperimentazione.”Alla sua efficacia asettica contro muffe, batteri, funghi, virus e agenti contaminanti, Fogger unisce un’anima green: completamente, è stato studiato proprio per rispondere all’esigenza di ridurre l’impatto ambientale degli interventi umani.Per informazioni: www.smartfluids.io