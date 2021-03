Gruppo Sofidel da record, fatturato 2020 oltre i 2 miliardi

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 20:27

I

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lu), è presente in 12 Paesi con 6.000 dipendenti

, tra i maggiori produttori mondiali di, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand, ha approvato ilfacendo registrare unarispetto al 2019, sia in termini di fatturato che di margini operativi netti.Le vendite nette sono passate da 1.919 acon un incremento percentuale di oltre il 13 punti. Tale risultato se da un lato è stato favorito da una dinamica diglobale crescente diper, dall’altro è stato possibile grazie al raggiungimento della piena operatività nel secondo semestre del 2020 del nuovo, undi nuova generazione che ha consentito die migliorare la copertura geografica di Sofidel negli Stati Uniti rafforzando le potenzialità di crescita in questo mercato.Il(ebitda) del Gruppo è stato di, pari a un’incidenza del 19,25% su ricavi netti, in deciso miglioramento rispetto alle performance 2019, quando era stato pari a 259 milioni, anche grazie al contributo del prezzo della materia prima, la, mantenutosi ai livelli del secondo semestre 2019 e aper tutto il periodo.Per informazioni: www.sofidel.com