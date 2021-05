Hygiene & Care Platform, soluzioni integrate per il fuori casa

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 20:30

Il kit garantisce interazioni sicure tra staff e clienti

Linee guida per la gestione degli spazi comuni

Hygiene & Care Platform include una serie di informazioni utili per ridurre il rischio di contagi

Procedure e strumenti innovativi

brand di primo piano in Europa per il settore professionale, ha sviluppatogarantendo il benessere delle persone, la loro produttività e la competitività dell'impresa.Hygiene & Care Platform è un piano di soluzioni integrate pensate per i luoghi di lavoro, in particolare per. Il progetto mira a evolvere il concetto stesso di igiene professionale, integrando informazioni, strumenti di supporto e prodotti di alta qualità.All’interno di questoattraverso linee guida per la gestione degli spazi comuni come reception e sale ristorante. A disposizione anche suggerimenti per massimizzare l’igiene delle aree adibite alle attività dei collaboratori, tra cui cucine e lavanderie e di quelle destinate agli ospiti, come piscine e zone wellness.In questi spazi è infatti di fondamentale importanza garantire. In tal senso, semplici accorgimenti come la scelta di dispenser a erogazione singola all’interno di bagni e spogliatoi così da entrare in contatto solamente con la carta necessaria possono consentire a dipendenti e ospiti di sentirsi a proprio agio in un ambiente sicuro, aspetto fondamentale non solo per migliorare la qualità e le condizioni di chi lavora, ma anche per promuovere il benessere dei clienti.«Il kit – ha ricordato, head of Marketing and Trade Marketing Afh di Lucart - include una serie di informazioni utili per ridurre il rischio di contagi sul posto di lavoro attraverso adeguate procedure igieniche, strumenti innovativi per elevare gli standard di sicurezza e aiutare a garantire la salute di chi vive gli spazi e indicazioni su prodotti specifici per aumentare il livello di igiene e sicurezza per le persone. Vogliamo essere al fianco dei nostri clienti per condividere le nostre competenze in materia di igiene e sicurezza.».Per informazioni: www.lucartprofessional.com