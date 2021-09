Lavastoviglie Meiko al servizio dei professionisti con soluzioni innovative

Da oltre 90 anni Meiko è il partner d’eccellenza e punto di riferimento di tutte le attività ricettive e ristorative. Igiene certificata, sostenibilità e alta qualità sono i punti cardine della filosofia e visione di Meiko, elementi che lo hanno portato a diventare un partner efficace, tecnologico e sicuro per il settore Horeca e non solo.

Igiene “made by Meiko”

Igiene e sicurezza prima di tutto: tecnologia, progettazione, utilizzo e assistenza. Sicurezza per i clienti, l’attività e lo staff, garanzia del prodotto. Esperienza e innovazione sono alla base della competenza in materia di igiene, che viene applicata a tutte le soluzioni Meiko, qualunque sia il prodotto: tecnologia di lavaggio e disinfezione nel settore sanitario, lavastoviglie professionali, complessi impianti di lavaggio stoviglie o impianti di trattamento e riciclo intelligente dei rifiuti alimentari.

Sostenibilità e innovazione

Meiko ha pubblicato il suo primo rapporto sulla sostenibilità. «Pensare e agire con una prospettiva a lungo termine in modo sostenibile sono qualità innate di Meiko», ha affermato Stefan Scheringer, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Meiko, fonte del pulito e della sostenibilità, influisce sui mercati e sulle persone, di generazione in generazione, senza porsi limiti.

Con la strategia delle “3 P”, Meiko si avvicina sempre di più alla visione di una produzione ad emissioni zero entro il 2025: prodotto, produzione e partecipazione sono le tre colonne portanti della strategia di sostenibilità di Meiko.

Gli obiettivi di sostenibilità interessano ben 5 aree importanti: innovazione del prodotto, infrastruttura, trasporti, conoscenza e formazione. A ciò si aggiungono collaborazioni e partnership accuratamente selezionate con l’obiettivo di migliorare il nostro impatto sul clima, il consumo dell’energia e la compensazione della CO2. Questi nuovi obiettivi hanno portato già ad un grande risultato: soluzioni Meiko per il lavaggio delle stoviglie riutilizzabili.

La lavastoviglie a nastro personalizzato M-iQ vanta già una lunga esperienza, utilizzata e collaudata da grandi professionisti di tutto il mondo per i loro bicchieri riutilizzabili come un modo per evitare i rifiuti di plastica causati da stoviglie monouso. Una soluzione ecologica, green, che aumenta il contributo positivo di Meiko nei confronti dell’ambiente: sostenibilità abbinata al risparmio!

Ultimo fiore all’occhiello: il nuovo cesto lavabottiglie brevettato Meiko. Plastic free è diventata la parola d’ordine nel mondo Horeca, ed ecco che una lavastoviglie Meiko si trasforma con pochi gesti e in pochi secondi in una lavabottiglie. In questo modo è possibile lavare fino a 640 bottiglie e caraffe in vetro in un’ora risparmiando risorse preziose in ogni ambiente di lavoro.

Alta qualità e rispetto delle norme igieniche

Le lavastoviglie e i sistemi di lavaggio Meiko non solo rimuovono efficacemente lo sporco, ma sincronizzano perfettamente la durata, l’azione meccanica, i prodotti chimici e la temperatura del ciclo di lavaggio in modo da eliminare efficacemente virus e batteri. Tutte le macchine rispettano le normative igieniche internazionali per il lavaggio nella ristorazione (DIN 10510, DIN 10511, DIN 10512, DIN SPEC 10534) e garantiscono l’efficace eliminazione di virus come il Covid-19.

Oggi una Meiko è fatta per durare almeno 10 anni. Quelle future dureranno ancora più a lungo, più (inter)connesse e più sostenibili, grazie a fattori come:

efficienza ottimale delle risorse;

strutture a doppia parete che riducono al minimo i consumi superflui;

riciclabilità al 90%;

servizio di assistenza tecnica a 360°;

reperibilità dei ricambi garantita per 20 anni;

riparabilità che assicura il mantenimento del valore prodotto nel tempo;

linea di prodotti chimici Meiko Active personalizzati per il singolo cliente;

design ergonomico che migliora le condizioni di lavoro preservando lo stato di salute dei dipendenti.

Premi un semplice pulsante: un tocco e tutto ha inizio. Il tema del lavaggio pone davanti al mondo dell’Horeca una serie di sfide: insidie nascoste che minano l’igiene, elenchi di norme igieniche da rispettare e in più la pressione del lavoro, il servizio continuo, gli orari di punta. Il tutto senza poter commettere il minimo errore in fatto di igiene. Con la tecnologia Meiko, la giusta progettazione e i processi corretti vengono servite in tavola solo stoviglie perfettamente igieniche e impeccabili.

Puoi vedere tutto a Host Milano 2021: Meiko - pad. 11, stand B28-C27.

Per informazioni: www.meiko.it