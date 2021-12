Meiko, soluzioni di lavaggio su misura per pasticceria, gelateria e bakery

Il 2021 per il mondo Pastry & Bakery ha rappresentato una grandissima svolta verso più innovazione, tecnologia e sostenibilità. I professionisti del settore sono sempre più specializzati e, mai come in questi ultimi tempi, l’intera filiera della panificazione e della pasticceria ha saputo rinnovarsi, a cominciare dalla presenza sempre più massiccia della tecnologia. Abbiamo visto nascere nuovi progetti in ogni settore: le aperture milanesi e non solo in fatto di bakery, i Maestri Pasticceri Italiani che si ritrovano per confrontarsi e crescere assieme, il Gelato World Heritage che vuole dare un messaggio di pace, scambio culturale e di ripartenza.

Ci vogliono nuove idee, nuove iniziative e continua formazione per superare i momenti difficili, ma anche partner affidabili che ti possano garantire il raggiungimento degli obiettivi. Perché dal più piccolo laboratorio del pane alla più grande pasticceria della città ci si aspetta di lavorare con attrezzature professionali e all’avanguardia, che riducano tempi e consumi energetici e che siano sempre più interconnesse e digitali.

Lavaggio perfetto nei laboratori di pasticceria e panificazione

Per una pasticceria o una panetteria il lavaggio deve essere potente ed efficace, contro tutti i residui di sporco ostinato su ogni tipo di stoviglie come pentole, teglie in alluminio, stampi in silicone o microforati, grandi contenitori, ciotole e utensili vari. Ganache, salse coloratissime e burro: è lì che la lavastoviglie deve assolutamente dare il suo meglio e facilitare la vita nel laboratorio. Meiko è il partner per eccellenza per tutti i pastry chef, mastri gelatai e panificatori professionisti che intendono investire in soluzioni di lavaggio affidabili, veloci e durature nel tempo. Le lavastoviglie Meiko dedicate al settore pasticceria e panificazione, hanno fino a 9 diversi programmi di lavaggio personalizzati: da quelli brevi, velocissimi, che nello stesso tempo garantiscono il lavaggio perfetto, fino al programma intenso e potente che elimina anche l’impasto di vecchia data senza nessun prelavaggio manuale, su un elevato numero di stoviglie e accessori.

Proprio come in pasticceria o dal fornaio, ce n’è per tutti i gusti! Dalla lavaoggetti sotto banco M-iClean H alle lavastoviglie e lavaoggetti a capote. Partendo dalle capote automatiche M-iClean H in 3 misure diverse alle lavaoggetti e lavautensili, alla gamma Punto.2 FV/DV. Tutti i modelli disponibili includono una serie ampia e diversificata di soluzioni, di piccole e grandi dimensioni, per assecondare le esigenze di una clientela con necessità e spazi disponibili variabili.

L’offerta full service di Meiko

In linea con i trend e le novità del momento, Meiko lancia sul mercato italiano la sua nuova gamma di prodotti chimici Meiko Active. Con questa nuova e ampia linea, Meiko propone la più completa offerta full service: la soluzione Meiko Clean Solution Circle, un pacchetto tutto incluso dedicato ad ogni esigenza e ideale a tutti i laboratori artigianali di pasticceria e panificazione. Clienti e partner avranno un beneficio immediato, perché scegliendo Meiko potranno avere tutto da un unico fornitore: consulenza di pianificazione, tecnologia di lavaggio, prodotti chimici per il lavaggio e personalizzati, la possibilità di monitorare gli ordini d’acquisto, nonché manutenzione e ispezione della lavastoviglie, servizio assistenza, controllo dei dati di igiene ad ogni lavaggio e corsi di formazione. Il Meiko Clean Solution Circle parte dal cosiddetto cerchio di Sinner su cui si basa ogni processo di lavaggio con 4 parametri: tempo, temperatura, azione meccanica e chimica.

Meiko Clean Solution Circle

Meiko ha ampliato tutto ciò con ulteriori plus per i clienti - consulenza, Academy-formazione, pianificazione dei flussi di lavoro, servizio post-vendita - includendo aspetti che vanno oltre il semplice lavaggio. Meiko Academy per esempio, con 16 sedi in tutto il mondo, si occuperà dei corsi di formazione orientati alla pratica, pianificazione individuale degli spazi, ergonomia, servizio di assistenza proattivo e processi di lavoro snelli, provvedono ad un impiego efficiente delle risorse. Tutto ciò conferma il flusso continuo del cerchio Meiko Clean Solution Circle e rappresenta la missione di Meiko: essere l’unico fornitore per igiene, ecologia ed economia per tutte le attività di produzione alimentare e non solo.

Potrete vedere di persona le soluzioni di lavaggio Meiko e parlare con gli esperti dell’azienda alla fiera Sigep 2022 a Rimini: pad. B1 - stand 006.

