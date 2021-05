Uvlogika System di Vortice, la soluzione per sanificare

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 19:30

Uvlogika System è installabile a soffitto o a parete, in posizione orizzontale o verticale

Una lampada adatta alla sanificazione di locali frequentati lungo tutto l'arco della giornata

Funzionamento in assenza di persone e animali

che sfrutta i raggi UV-C, una componente della luce solare. Le radiazioni ultraviolette germicide sono una tecnologia efficace che replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell’irraggiamento solare. I microrganismi patogeni, quali virus e batteri, grazie a questi raggi subiscono un'alterazione del loro Dna o Rna, che li rende innocui e non più replicabili, evitando così il diffondersi di contagi, malattie o danni.Uvlogika System è, progettata per irradiare sulle superfici luce ultravioletta UV-C alla lunghezza d’onda costante di 254 nm, senza alcuna emissione di ozono o di sostanze chimiche. La sua radiazione neutralizza rapidamente fino al 99% di batteri, virus e altri microrganismi in un tempo relativamente breve e le superfici disinfettate sono immediatamente utilizzabili dal momento in cui la lampada viene spenta., mediante l’apposita staffa fornita a corredo, a cui si aggancia l’involucro che è in alluminio estruso anodizzato, dotato di 5 scanalature orizzontali posteriori per orientare l’apparecchio nel modo più opportuno, in funzione della posizione delle superfici da sanificare.Fondamentale per la sicurezza di coloro che accedono ai locali in cui viene installata, è garantirne il funzionamento in assenza di persone e animali. Nella progettazione dell’impianto è quindi opportuno installare, quali ad esempio rilevatori di presenza, in grado di assicurarne lo spegnimento automatico in presenza di animali e persone. L’abbinamento a Pir System o C Pir la rendono particolarmente, come i bagni di stazioni di servizio autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti.I numerosi accessori disponibili, uniti alla possibile combinazione con Thermologika Soleil System, ne fanno un apparecchio estremamente versatile, capace diin molteplici contesti. Installando, quindi, un unico sistema di fissaggio e supporto modulare di base si può scaldare a infrarossi, raffrescare con nebulizzazione d’acqua e ora anche sanificare.Per informazioni: www.vortice.it