Gambero vegetale, nuova frontiera: supertest nei forni di Rational

Il gambero vegetale di Happy Ocean Foods cucinato in un forno Rational

Sono più di un milione nel mondo i forni combinati Rational

, chef stellato con il ristorante Philipp Soldan a Frankenberg (D) edell’azienda tedesca che conta più di 1 milione di forni combinati nel mondo, hanno voluto testarecon le. Hanno così iniziato a cucinare involtini estivi vietnamiti, insalata giapponese di cetrioli, insalata con gamberi, melone e feta, curry rosso thailandese e ceviche. Un menu vegano realizzato con Rational.Si sono focalizzati sui, in particolare sulmolto simile a quello “vero” per dimensioni, forma e colore. Prodotto dalla tedesca. è un sostituto vegetale a base di alghe rosse e verdi, fagioli mung, soia, sale marino e sciroppo di agave.Questipossono essere preparati proprio come quelli animali. Possono essereo anche serviti crudi. Il consiglio è di friggerli. Gli assaggiatori sono rimasti stupiti dal modo in cui i gamberetti vegetali si combinano ad altri ingredienti. Possono assolutamente reggere il confronto. Anche la consistenza è giusta sia al morso che al palato, con un leggero sapore di mare.Lapuò essere utilizzata allo stesso modo del prodotto animale: come decorazione, ine in tutte le preparazioni che propone l’immaginazione.Il gambero vegetale viene, senza sostanze nocive o additivi artificiali e previene la pesca eccessiva. Happy Ocean Foods sta già lavorando adche vedono protagonisti l'e la. Che verranno testati da Rational Per informazioni: www.rational-online.com