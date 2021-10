Silblock, la cucina su misura si presenta a Host

Silko, azienda specializzata nella produzione di cucine professionali oggi parte del Gruppo Ali, presenta a Host Milano Silblock, la cucina personalizzata costituita da un unico piano di lavoro in acciaio inox che permette una maggior resistenza e solidità, ottimizzando il rapporto spazio-funzione.

Silko, soluzioni per i professionisti della ristorazione

Valore aggiunto in cucina

Silblock è progettata e costruita per valorizzare il ciclo produttivo, sfruttando tutte le funzionalità e gli accessori in base alle esigenze di lavoro nel rispetto delle norme igieniche e di pulizia. Una soluzione che si adatta a qualsiasi ambiente; può essere per esempio inserita all’interno delle cucine di ristoranti, hotel, scuole, ospedali e mense aziendali, case private, show cooking, rifugi, agriturismi, cantine e spa.

Libertà anche nella scelta dei colori

Il suo tratto distintivo è la possibilità di essere totalmente personalizzata, anche a livello cromatico: il cruscotto, i fianchi e le porte possono essere colorati in base al proprio gusto, scegliendo tra molteplici finiture.

A Host Silko porterà una versione esclusiva creata per l’occasione: un piano 800 passante reso funzionale ed efficiente grazie alla possibilità di gestire le funzioni in entrambi i lati. Questa versione è composta da una piastra elettrica per una cottura sia diretta che indiretta e da una base vano igienica H2 da 1800 mm per una maggiore pulizia e igienicità.

