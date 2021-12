KitchenAid nella cucina di MasterChef Italia

Fin dalla nascita del primo “robot da cucina” nel 1919 e della prima lavastoviglie nel 1949, KitchenAid è rimasto fedele allo stile di questi due simboli per dare vita a una linea completa di prodotti pensati per supportare la passione e la creatività in cucina. Oggi il marchio offre tutte le soluzioni per una cucina ben attrezzata: dai piccoli elettrodomestici a pentole e utensili, passando per frigoriferi e cantine refrigeranti.

La Planetaria

Performance, innovazione, design

Il connubio perfetto tra performance, innovazione e design inconfondibile rendono KitchenAid un must have per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza straordinaria tra le pareti della propria cucina. Un’esperienza che si può vivere anche da attenti spettatori. Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, KitchenAid accompagnerà ancora le performance culinarie degli aspiranti chef di MasterChef Italia in occasione della nuova edizione, la undicesima, al via da metà dicembre su Sky e in streaming su Now.

Il Frullatore

Strumenti indispensabili



Per gli aspiranti chef la Planetaria e i Frullatori KitchenAid sono degli alleati fedeli per la buona riuscita di una prova. Divertirsi con ricette sfiziose e stuzzicanti, dando libero sfogo alla creatività, non è mai stato così semplice. MasterChef Italia è in onda ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terreste canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea, e in streaming su Now. È inoltre possibile seguire il cooking show con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.

