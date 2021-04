Alto-Shaam inaugura il primo Centro Culinario in Italia

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 18:07

, tra le più importanti aziende a livello globale nel settore delle attrezzature per la ristorazione , ha inaugurato il, con l’obiettivo di fornire un maggiore supporto alla propria clientela. Situato a, a 15 minuti da Padova, il Centro Culinario è attrezzato con la gamma completa di prodotti Alto-Shaam,. L’ambiente è stato progettato con una cucina a vista dove gli ospiti potranno contare su un percorso culinario esclusivo.A partire da fine settembre, presso il nuovo Centro Culinario, si terranno le,ideate per offrire agli operatori dei servizi di ristorazione suggerimenti, idee ed approfondimenti. A causa delle restrizioni del Covid-19, le dimostrazioni saranno solo su invito e si svolgeranno una volta al mese.Per garantire a clienti e partner il supporto e i servizi di alta qualità necessari, il team di Alto-Shaam in Italia è formato da professionisti locali che hanno una profonda conoscenza del cibo, della cultura e delle tradizioni italiane. Il team italiano è guidato da, direttore vendite Europa,, commerciale e back office, e lo chef, che supervisionerà e presenterà tutte le dimostrazioni culinarie “A Taste of Alto-Shaam”.«Siamo entusiasti dell’apertura del primo Centro Culinario Alto-Shaam in Italia», ha commentato Francesca La Chiusa. «Alto-Shaam condivide con noi italiani la stessa passione e dedizione per il cibo di qualità. L’impegno nella produzione di attrezzature per la ristorazione di altissima qualità si sposa perfettamente con la nostra cultura e filosofia alimentare. Io e il team non vediamo l’ora di fornire supporto ai nostri clienti italiani e garantire che le loro esigenze siano completamente soddisfatte».Per maggiori informazioni sulle dimostrazioni “A Taste of Alto-Shaam” si prega di contattare l’ufficio italiano al seguente indirizzo mail: sales@alto-shaam.it Per informazioni: www.alto-shaam.it