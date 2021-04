Pasti veloci e take away? I segreti dei cibi pronti

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 15:18

L

Quasi tutti gli alimenti possono essere conservati, se preparati correttamente

Alimenti ben conservati se preparati correttamente

Perfetti per il take away

Aiuto dalla tecnologia

Alla scoperta del sottovuoto

Conservare in vasetto? Sì, grazie

I vantaggi del barattolo in latta

Cibi pronti per il business dei pasti veloci

Ciò che all'inizio può sembrare un problema, può diventare un'opportunità. Come? Ad esempio, non è solo un'opportunità per utilizzare ingredienti esistenti, ma anche per vendere dei prodotti per pasti veloci e già pronti da consumare fuori casa. La pasta fresca confezionata e il ragù in barattolo vengono prodotti in grandi quantità e stanno spopolando. E dove manca l'esperienza nelle tecniche di conservazione, la tecnologia intelligente della cucina arriva in soccorso.

La cella frigorifera è piena di peperoni, zucchine e melanzane? Sono perfetti per preparare una salsa a base di verdure. I funghi devono essere cucinati? Sono ideali per preparare una crema di funghi. La lista potrebbe continuare all'infinito, perché quasi tutti gli alimenti possono essere conservati, se preparati correttamente. Sia per essere utilizzati nel proprio ristorante sia come pasti pronti da consumare a casa o in ufficio.

Perfetti per il take away

I cibi pronti sono perfetti come pizza, kebab e hamburger: essendo necessario effettuare l'ultima fase di preparazione a casa, in tavola arriva tutto caldo. E perché, nel caso dei cibi pronti, quasi tutto può essere trasportato facilmente: la durata del percorso per la consegna non ha più importanza perché non c'è niente che possa raffreddarsi o perdere la sua consistenza. Recipienti adatti alla cottura contenenti pasta o gnocchi di patate e relativo condimento, kit per hamburger e birra artigianale rendono facile portare il piacere del proprio ristorante preferito dal locale a casa propria.

Aiuto dalla tecnologia

«Affinché i prodotti soddisfino le richieste dei clienti, devono avere il sapore a cui i clienti sono abituati», dice il vice presidente Culinary Excellence di Rational, spiegando anche quali sono le sfide. Il sistema di cottura multifunzione che lavora con calore per contatto. I percorsi di cottura memorizzati in entrambi i sistemi di cottura intelligenti assicurano automaticamente il risultato desiderato senza necessità di monitoraggio.

Alla scoperta del sottovuoto

Con il metodo sottovuoto il prodotto viene condito nel sacchetto, a vapore nel caso di iCombi Pro, o a bagnomaria nel caso di iVario. Il risultato: pollo tenero come burro, che forma la sua crosta croccante direttamente nel forno del cliente. Oppure le tagliatelle fatte in casa e le verdure croccanti che vengono riscaldate dal cliente a bagnomaria. Inoltre, il cibo può essere conservato per diversi giorni senza problemi.

Conservare in vasetto? Sì, grazie

Dopo essere stato preparato come al solito in iCombi Pro o in iVario, il cibo viene messo nei vasetti e sottoposto a pastorizzazione in iCombi. Il processo è automatico, non c'è niente da fare se non aspettare. Successivamente basterà chiudere i vasetti e lasciarli raffreddare affinché si crei il sottovuoto all'interno. La maggior parte degli alimenti può essere conservata in questo modo fino a tre mesi, alcuni anche fino a sei mesi.

I vantaggi del barattolo in latta

Il processo in iCombi Pro è identico alla conservazione in vasetto, ma i barattoli sono sigillati con un coperchio. Pölking ha un buon consiglio per gli ultimi due processi: «Quando si preparano degli involtini, ad esempio, va tenuto conto che il processo di cottura "semi-conservato" garantisce già una maggiore morbidezza della carne».

Cibi pronti per il business dei pasti veloci

Si possono creare nuove fonti di reddito, senza troppi investimenti. «I clienti sanno da dove vengono gli ingredienti, quindi si fidano», dice Pölking.

Inoltre, si possono evitare molti rifiuti conservando i barattoli: basta introdurre un sistema di deposito per i vasetti. E così aumenta anche la possibilità che i clienti tornino. E quando il ristorante riaprirà, le nuove conoscenze acquisite torneranno utili. Il barattolo di salsa di verdure grigliate può essere facilmente preparato e servito anche durante l'ora di punta. Per ottimizzare la produzione e gestire tutto con meno stress e meno sprechi.