Rational alla conquista del mondo. Inaugurato il nuovo centro logistico ecosostenibile

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 16:10

Il nuovo International Distribution Center è un edificio luminoso ed efficiente

Edificio funzionale e sostenibile

Sostenute anche molte aziende locali

opo soli 18 mesi di lavori di costruzione, nel pieno rispetto dei tempi previsti, la direzione di(Idc). Il nome è esplicativo: i 21 dipendenti che si occupano delle spedizioni invierannoproprio dal nuovo edificio. La necessità di realizzare il capannone è sorta in seguito alla continua crescita di Rational degli ultimi anni, ed è statoIl risultato è un edificio luminoso ed efficiente dal punto di vista energetico che, con i suoi 10mila m2, offre circa il 60% di spazio in più rispetto a prima, e comprende moderne postazioni di lavoro. A causa della pandemia, l'inaugurazione ufficiale si è svolta su scala molto ridotta, nel rispetto delle restrizioni vigenti.Nel suo discorso di apertura,, responsabile dell’area tecnica, ha sottolineato la realizzazione rapida e senza intoppi del progetto: «Dopo solo un anno e mezzo, consegniamo un edificio sostenibile ai nostri specialisti della logistica. Lo aspettavamo da tempo perché il vecchio capannone stava esplodendo»., è snella, in acciaio e altamente coibentata. È così efficiente dal punto di vista energetico che il fabbisogno primario è di soli 81 kWh per metro quadrato all'anno, circa un quarto al di sotto del valore richiesto dall'ordinanzaIl riscaldamento e il raffreddamento sono forniti da pompe di calore con pozzi di acqua freatica e attivazione di componenti termici. Le migliori condizioni di lavoro sono assicurate da un'alta percentuale di vetro nella facciata con una striscia di luce in fila continua e l'illuminazione a Led con controllo intelligente in funzione della luce esterna con zone di illuminazione separate.Il presidente del consiglio di amministrazione,afferma: «Il team del progetto ha fatto un ottimo lavoro. Dall'ottimizzazione dell'uso dello spazio, alla cooperazione trasversale con la direzione dell'edificio fino alle postazioni di lavoro ergonomiche, tutto è stato pensato e realizzato come previsto. Grazie mille ai nostri colleghi e a tutte le aziende coinvolte».Dell'investimento di quasi 19 milioni di euro. Nei picchi di maggior lavoro, il progetto impiegava contemporaneamente 70 persone. Stadelmann ha continuato: «La pianificazione è iniziata nel 2019, prima che qualcuno avesse il minimo sentore che sarebbe arrivata una pandemia e l'impatto che avrebbe avuto. Ma Rational sta uscendo dalla crisi rafforzata. Il miglior indicatore è proprio il nuovo edificio spedizioni».: tempi di ricerca e di transito ridotti, tavoli da imballaggio regolabili elettricamente in altezza, rampe di carico antiscivolo e silenziose e sistema di trasporto senza conducente sono solo alcuni esempi delle postazioni di lavoro moderne e sicure. Secondo Wiedemann: «In termini di sostenibilità ed ergonomia del posto di lavoro, qui».