Coltelleria Collini rinnova il reparto cucina

Il nuovo reparto cucina della Coltelleria Collini

, è nata a Busto Arsizio (Va) nel 1968 ed è specializzata nella coltelleria e negli articoli per casalinghi. Il negozio, in pieno centro, presenta alla clientela due reparti distinti, uno dedicato alla coltelleria professionale, da collezione e torce, l'altro specializzato in articoli per la cucina.Dopo tre mesi di lavoro questo reparto è stato interamente rinnovato. Nel nuovo negozio. Centinaia di accessori per la preparazione e la cottura, coltelleria, accessori per il vino , idee regalo, forbici, tronchesi, strumenti per la cura della persona e tanto altro ancora. Anche il reparto coltelleria e torce è stato migliorato e integrato con nuovi prodotti tutti da scoprire.Per informazioni: www.collinishop.it