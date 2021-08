Tecnoinox sbarca sul grande schermo nel film "Come un gatto in tangenziale 2"

Tecnoinox è in tutti i cinema grazie alla collaborazione prestata nella realizzazione del film “Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto”, per la regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero.

Il piano di cottura Tecnoinox



Girato nell’estate 2020, il film diverte e riflette pensieri, tic ed emozioni dell’Italia di oggi. Il sequel della fortunatissima commedia si chiude con una scena in cui compare un’imponente isola di cottura Tecno90, uno dei bestseller di Tecnoinox.

Cosa è Tecno90



Tecno90 di Tecnoinox è una linea modulare nata per lavorare intensamente e durare a lungo. Soddisfa infatti necessità di totale affidabilità, grande potenza e capacità produttive considerevoli, per servire un alto numero di coperti con i migliori risultati. In particolare, la linea Tecno90 è costruita con materiali di massima qualità e spessore, per garantire solidità e resistenza alle corrosioni. Il design della linea Tecno90 è volto ad agevolare facilità di pulizia e perfetta igiene. Con la sua ampia gamma di macchine e la flessibilità di composizione, Tecno90 soddisfa le esigenze degli chef più esigenti.

Tecno90 è stata scelta anche dallo chef stellato Claudio Sadler per il suo locale milanese “Chic ‘n quick”.