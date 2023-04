Rational nominata "Fabbrica dell'anno 2022"

Rational, azienda tedesca produttrice di attrezzature da cucina commerciali e industriali per la preparazione termica degli alimenti è stata nominata Fabbrica dell’anno 2022. Lo scorso 22 marzo Peter Wiedemann, chief operational Officer, ha ritirato il premio durante una conferenza a Monaco. La giuria, composta da rinomati esperti del settore industriale e scientifico, ha preso la decisione valutando la capacità dell'impianto di produzione di Landsberg di affrontare con successo diverse sfide, con una catena di approvvigionamento resiliente, una maggiore sostenibilità e l'assunzione di lavoratori qualificati. Negli ultimi anni, Rational è stata regolarmente premiata da quello che è a tutti gli effetti uno dei più prestigiosi concorsi industriali europei. Quest'anno è stata la vincitrice assoluta e assieme a lei, per gli altri riconoscimenti, c’erano aziende del calibro di Rolls-Royce Power System, BSH Housgerate e Siemens Schweitz.

Rational premiata fabbrica dell'anno

Il segreto: il continuo sviluppo

Da oltre 30 anni, le aziende si confrontano con il meglio del meglio per dimostrare di essere un passo avanti rispetto agli altri. Per Rational, la giuria ha individuato il segreto del successo nel continuo sviluppo, nelle relazioni di lunga data con i fornitori e nel lavoro indipendente di ciascun dipendente, come parte del principio aziendale U.i.U. Peter Wiedemann riassume così la ricetta del successo: «Cerchiamo semplicemente di avere un approccio più emotivo a tutto». Ad esempio, l'azienda ricompensa ogni suggerimento per il processo di miglioramento continuo (CIP) con 10 euro, e alla fine dell'anno viene assegnato un premio per i suggerimenti migliori, che vengono nuovamente ricompensati con ingenti somme di denaro. Secondo il dottor Wiedemann: «Spetta ai team decidere cosa fare con il denaro ricevuto e questo contribuisce in modo significativo al rafforzamento del team e alla motivazione».

Rational iCombi Pro

Il premio è stato assegnato anche per il principio di imprenditorialità all'interno dell'azienda (U.i.U.), che inizia con la formazione. Due anni fa questo ha portato alla fondazione di un gruppo junior che ha ideato un proprio prodotto e lo ha commercializzato come azienda propria: ora la griglia a carbone è molto popolare in Rational. Un U.i.U. ha la responsabilità generale del proprio settore, che si tratti di un fornitore o della costruzione di un sistema di cottura. Per questo principio il dipendente che produce un sistema di cottura appone il proprio nome su di esso. Il secondo giorno, i partecipanti alla conferenza hanno potuto vedere di persona lo stabilimento di produzione del vincitore. Durante la visita allo stabilimento durata diverse ore, il team Rational ha illustrato i dettagli responsabili del successo del leader del mercato globale.

La società di consulenza gestionale Kearny organizza il concorso insieme a SV Events. I vincitori sono stati selezionati in due fasi. Nella prima fase, le aziende partecipanti hanno dovuto compilare un questionario dettagliato su tutti gli aspetti della catena del valore. Sulla base di questi dati chiave, è stato identificato un gruppo di punta che è stato visitato da un team di audit in una seconda fase, che ha poi portato all’’assegnazione dei premi.