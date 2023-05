Gli sconti di Angelo Po per gli associati Fipe

La cucina 4.0 e le nuove tecnologie stanno rinnovando il lavoro quotidiano della ristorazione. Ottimizzare tempo e risorse e evitare gli sprechi alimentari è essenziale in un contesto in continuo cambiamento. Angelo Po propone alcune esclusive offerte per gli associati FIPE – Confcommercio. ACT.O. È previsto uno sconto fino a 1.500 euro sull'acquisto del forno combinato ACT.O 20 teglie e sconti a scalare per gli altri modelli di ACT.O e per l'abbattitore multifunzione ARI.O. A quest'offerta è possibile cumulare gli incentivi previsti Impresa 4.0 e per gli investimenti nel Mezzogiorno. Ecco le caratteristiche principale dell’abbattitore ARI.O e del forno ACT.O.

Angelo Po: un'offerta esclusiva per i soci di FIPE - Confcommercio

ARI.O: abbattitore – surgelatore di Angelo Poi: da -40°C a +85°C

Elegante fuori e potente dentro. ARI.O reinventa il modo in cui si lavora in cucina con un abbattitore-surgelatore multifunzione. Gestisce autonomamente i cicli di funzionamento compresi tra i -40°C e gli 85°C. Cibi sicuri e di qualità, meno sprechi alimentari e miglior organizzazione del lavoro e gestione dello spazio sono assicurate. ARI.O è un abbattitore e surgelatore flessibile, facile da utilizzare e in grado di garantire prestazioni record. Ottimizza i tempi e i flussi di lavoro, 24 ore al giorno e sette giorni su sette. Diventerà un alleato insostituibile per chi lavora nella ristorazione.

L'abbattitore - surgelatore ARI.O di Angelo Po

ACT.O: forno combinato multifunzione 4.0 di Angelo Po

È un forno combinato professionale di ultima generazione e sarà a disposizione di ogni chef che lo vorrà. ACT.O di Angelo Po è più di un forno: è una piattaforma multimediale per ottimizzare le risorse in cucina. Entra in contatto con il personale di cucina tramite un pannello ad alta definizione, i dispositivi mobile e il computer dell’ufficio. Un unico strumento per dare la massima attenzione ai processi di cottura, lavaggio e controllo. Risultati omogenei ed eccellenti garantiti.

Il forno combinato multifunzione di Angelo Po

Eventi formativi gratuiti per conoscere la cucina 4.0 di Angelo Po

Sono previsti alcuni incontri formativi organizzati da Angelo Po in collaborazione con FIPE. L’azienda presenterà i vantaggi della cucina 4.0 e le modalità con cui queste tecnologie possono rivoluzionare e semplificare il lavoro quotidiano. Cuocere e conservare in sicurezza, ottimizzare tempi e risorse, evitare gli sprechi alimentari e molto altro: ecco i vantaggi della cucina 4.0 di Angelo Po.

Le date degli eventi sono:

23 maggio ore 15 a Carpi (Modena), sede centrale di Angelo Po (Strada Statale Romana Sud, 90)

6 giugno ore 15 ad Ancona, FIPE – Confcommercio Marche Centrali (via Sandro Totti 12)

13 giugno ore 15 a Milano, Angelo Po ShowRoom (via Tortona 35)

I posti degli incontri sono limitati e le iscrizioni cadono 7 giorni prima dell'evento. Ulteriori informazioni sui prodotti, sull'offerta e sugli eventi sono disponibili sul sito di Angelo Po.