La cucina del futuro? Con nuovi piani a induzione aspiranti

Progettare la cucina: questione di planimetria, arredi e, ovviamente, elettrodomestici. Nella realizzazione dello schema compositivo perfetto, a inserirsi da protagonista assoluto è sicuramente il piano cottura. Per venire incontro alle esigenze di chiunque stia pianificando o rinnovando l’assetto della stanza cuore della casa, Electrolux ha quindi sviluppato due serie di piani aspiranti. Pensati per gli open space contemporanei con vista sul soggiorno, ma anche per le soluzioni salvaspazio indispensabili negli appartamenti di piccole dimensioni, i nuovi piani a induzione dispongono di una cappa integrata al centro e non richiedono l’installazione di un secondo elettrodomestico al di sopra dell’area di cottura.

Electrolux ha quindi sviluppato due serie di piani aspiranti

La cucina del futuro? Senza cappa separata!

Senza l’ingombro di una cappa separata dal piano, le cucine diventano non solo più aperte, luminose ed esteticamente attraenti, ma anche maggiormente funzionali. Il design completamente a filo che contraddistingue l’estrattore nei piani delle due nuove serie Electrolux 800 e 600 assicura infatti massima flessibilità d’utilizzo, permettendo di far semplicemente scivolare da un lato all’altro, anche sopra la griglia centrale, pentole e padelle lungo le quattro zone cottura. Ognuna di queste è in grado di raggiungere nove livelli di potenza e dispone di un sistema di controllo e timer individuali, per gestire al meglio ogni preparazione.

In cucina la cappa è interconnessa al piano

Perfettamente inserita nella superficie, la cappa è anche interconnessa al piano per un’azione del tutto combinata: grazie alla tecnologia Hob2Hood® regola automaticamente la potenza di aspirazione al variare delle impostazioni di cottura. La pulizia è, inoltre, estremamente semplice: il filtro all’interno dell’estrattore può essere rimosso con facilita` e comodamente lavato in lavastoviglie.

L’area cottura della Serie 800 di Electrolux

Con una superficie larga 83 cm, l’area cottura della Serie 800 si contraddistingue per la presenza di un Double Bridge: le quattro zone disponibili, poste alla destra e alla sinistra della cappa, possono essere all’occorrenza unite a due a due per ampliare lo spazio di emanazione del calore. A caratterizzare la cappa è invece la funzione Breeze, grazie alla quale, una volta terminate le preparazioni, l’aria della cucina continua a essere ripulita dagli odori e rinfrescata a un basso livello di rumorosità, così da permettere di godersi i pasti in pieno relax. La Serie 800 si compone di due modelli, che si differenziano per il sistema di aspirazione; l’uno, il KCC84453CK, è dotato di una cappa filtrante, l’altro, il KCD84453CK, di un estrattore aspirante. Entrambe le versioni sono dotate di comandi Slider Touch, che consentono un controllo veloce e intuitivo di tutte le funzioni.

L’area di cottura della Serie 600 di Electrolux

Leggermente più compatta, la Serie 600 ha invece una larghezza di 80 cm e un solo Bridge, a sinistra della griglia. Declinata anch’essa in due modelli, KCC83443CK e KCD83443CK, con cappa, rispettivamente, filtrante e aspirante, garantisce un’estrazione potente e veloce: la funzione Boost, infatti, elimina in dieci minuti odori, fumi e vapore in eccesso dall’aria della cucina.