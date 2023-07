Rational, a TrendTalk si parlerà del futuro della ristorazione e dell'ospitalità

Tutto pronto per il TrendTalk di Rational

Giunti alla tredicesima sessione del TrendTalk, Stephan Leuschner di Rational discuterà le ultime tendenze e sfide che plasmeranno il futuro del settore della ristorazione e dell'ospitalità. La sessione si terrà mercoledì 19 luglio, dalle 16:00 alle 18:00. Il panel di alto livello porrà domande dirompenti su come le dark kitchen determineranno il destino delle future aziende del settore dell'ospitalità, sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulle attività future e su come superare le attuali sfide legate alla sostenibilità, alla carenza di manodopera o alla pressione dei costi nel settore.

Rational, ecco i relatori del TrendTalk

I relatori sono Rishi Nigam - co-fondatore e ceo di Franklin Junction, il primo e più grande marketplace Host Kitchen al mondo, che consente ai ristoranti di monetizzare la capacità del sottoutilizzo della cucina vendendo marchi secondari per la sola consegna -, Brittain Ladd - esperto riconosciuta a livello mondiale sui temi della strategia, della gestione della catena di approvvigionamento e della logistica. Brittain vanta 20 anni di esperienza globale nei settori della vendita al dettaglio, del petrolio e del gas, dell'industria automobilistica, aerospaziale e della difesa, dei prodotti chimici e dell'alta tecnologia. È uno dei principali scrittori e analisti di business e scrive articoli per Forbes, brittainladd.com e LinkedIn -, Daniel Baven - fondatore del marchio di ghost kitchen Noahs, guida un team di imprenditori che innovano il modello tradizionale di franchising con un'architettura di cucine multimarca e un software operativo. Lavora, inoltre, a stretto contatto con gli imprenditori del settore fast casual per razionalizzare e ottimizzare i loro marchi per l'espansione internazionale, attraverso il sistema di franchising e la piattaforma del marchio Noahs - e Stephan M. Leuschner - fondatore di TrendTalk ed esperto di ghost kitchen di Rational.

Il webinar si terrà in inglese. Gli interessati possono registrarsi gratuitamente a questo indirizzo.