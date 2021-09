Agnelli Since 1907: più valore all’ospitalità, con la stessa passione di sempre

Gli ultimi due anni appena trascorsi testimoniano una situazione sociale ed economica provocata dalla nuova ondata di pandemia di Covid-19 che ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, purtroppo, un danno assai concreto per molte categorie di professionisti dell’ospitalità, in primis albergatori e ristoratori che si ritrovano loro malgrado a lottare in prima linea, faticosamente, contro la pandemia.

A questo settore, che si è sempre impegnato per diffondere una cultura dell’ospitalità, speciale ed eccezionale, come lo è quella italiana, la famiglia Agnelli di Bergamo ha pensato di dedicare un nuovo brand, Agnelli Since 1907, che incorpora l’unione di diverse realtà, uniche per competenza, esperienza e servizi, oltre che di qualità superiore nei prodotti che propone. Agnelli Since 1907, infatti, concentra uomini, professionalità, risorse, prodotti ed esperienze, al servizio dei professionisti dell’accoglienza per un’offerta a 360°.

Agnelli Since 1907 è il marchio, creato dal Gruppo Agnelli di Bergamo, che promuove i prodotti dedicati al comparto Horeca e al Foodservice. Comprende le aziende e i prodotti di Pentole Agnelli, di Fasa Pentole e di Pentole Agnelli Usa, oltre ad Agnelli Complements e alla realtà di formazione Saps Agnelli Cooking Lab e a quella di comunicazione e informazione culturale #NONTOCCATEMILAPADELLA.

«Abbiamo voluto creare attorno al brand Agnelli Since 1907, una galassia di realtà specializzate in prodotti e in servizi di alta qualità in tutte le sue forme - dice Angelo Agnelli, titolare delle aziende che fanno capo ad Agnelli Since 1907 - un progetto che, negli ultimi, è cresciuto in maniera costante e misurata, dando vita ad un’offerta che racchiude oltre 100mila referenze che si rivolgono al professionista del comparto dell’accoglienza. Agnelli Since 1907 è quindi il brand che identifica l’offerta produttiva e commerciale del Gruppo Agnelli, per offrire prodotti di alta qualità, pratici e funzionali, dallo stile impeccabile, con un servizio celere e professionale. Prodotti specifici creati e ricercati da esperti del settore e concepiti per lavori di alto stress di utilizzo».

Angelo Agnelli

«Crediamo - aggiunge Angelo Agnelli - che sia giunto il momento di rinnovare la nostra identità che negli anni è cresciuta grazie alla nostra credibilità, esprimendo tutto il nostro valore professionale attuale, riconosciuto dai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza. Agnelli Since 1907 riporta la data di fondazione della prima nostra impresa e vuole trasmettere la grande eredità storica, ma anche la nostra reputazione ultracentenaria, oltre che la nostra proiezione verso il futuro. Agnelli Since 1907 rappresenta il connubio perfetto tra professionalità, tradizione e innovazione, ed esprime la personalità dei diversi brand del Gruppo Agnelli dedicati al comparto Horeca».

La galassia Agnelli Since 1907

Agnelli Complements, attrezzature per l’Horeca

Agnelli Complements offre un catalogo di articoli utili al mondo delle forniture alberghiere e della ristorazione professionale, puntando sempre al top qualitativo di tutte le sue referenze. Una ben organizzata struttura logistica permette inoltre, alla clientela Agnelli Complements, di poter fare ordini senza grossi impegni in termini economici e di avere una vasta scelta dei prodotti offerti in pronta consegna. I brand che compongono il corpo di Agnelli Complements sono: BBPro, Polyscience, Agnelli Selection, Hollowick, Cambro, Hamilton Beach, Menut, Kitchenaid e Probbax. Si tratta delle migliori aziende internazionali che si distinguono, nel comparto della produzione di attrezzature per l’Horeca, in originalità, unicità di prodotti, tecnologie avanzate, facilità di utilizzo e di manutenzione, oltre a garantire referenze affidabili, certificate, di facile impiego, resistenti e “durature”.

La vasta gamma dei prodotti Agnelli Complements è all’avanguardia, in grado di aiutare i cuochi a risparmiare tempo e denaro, organizzare al meglio il proprio lavoro e trovare nuovi modi di esprimere la propria creatività. «La volontà della famiglia Agnelli - spiega Matteo Grossi, responsabile vendite di Agnelli Complements - è sempre stata quella di offrire ai propri clienti, che da decenni scelgono strumenti professionali Pentole Agnelli e Fasa, un servizio sempre più ampio costituito di prodotti eccelsi scelti nel mondo. La fermezza con la quale abbiamo deciso di offrire e distribuire vari brand al fianco dei nostri manufatti ci ha portato negli anni nuove opportunità lavorative, confermando l’ottima strategia che ad oggi risulta essere ancora vincente».

Pentole Agnelli, da 115 anni strumenti di cottura made in Italy

«Ogni cottura vuole il suo strumento diverso per forme e materiale». Più di una formula di successo, una vera e propria filosofia, che Pentole Agnelli ha saputo affermare fin dai suoi esordi e che oggi, dopo oltre 110 anni, porta avanti perfezionandola. L’azienda, che rappresenta l’eccellenza delle pentole professionali in Italia, per la sua naturale vocazione a produrre pentole in grado di soddisfare gli chef più esigenti, con le sue diverse collezioni di pentole, risponde quindi in maniera naturale alla domanda sempre crescente di chi cerca una pentola Agnelli per cimentarsi, con sapienza, in eccezionali preparazioni culinarie.

Pentole Agnelli

Tutte le collezioni di Agnelli seguono la stessa filosofia di produzione di qualità ancora oggi contraddistinte dalla lavorazione artigianale del prodotto. Oggi Baldassare Agnelli e il figlio Angelo, rispettivamente terza e quarta generazione della famiglia alla guida dell’azienda, parlando della pentola descrivono la sua filosofia: «Per noi - afferma Baldassare - dietro la pentola c’è tutto. C’è il presente, c’è il futuro, ma soprattutto c’è la nostra storia. Un’azienda che ha oltre un secolo di storia, siamo nati insieme alla ristorazione italiana». «Negli anni - continua Angelo - abbiamo seguito e accompagnato gli chef adattando gli strumenti di cottura alle esigenze della ristorazione. Insomma, nel mondo della ristorazione non ci sentiamo solo partner ma anche e soprattutto complici».

Baldassare Agnelli

Pentole Agnelli ha investito sulla tradizione coniugandola con l’innovazione. Ha lavorato sullo strumento di cottura dando il suo apporto alla cucina italiana. Se la pentola è quella giusta si riesce non solo a trattare il cibo nel modo migliore, ma a nobilitare la materia prima che si sta preparando. Cresciuta di pari passo alla ristorazione italiana, Pentole Agnelli, in oltre un secolo di storia, è sempre riuscita - spesso anticipando i tempi - a dare forma alle esigenze dei cuochi lavorando con loro in sinergia. Pentole con spessori professionali dalle più elevate doti tecniche che vanno dalla leggerezza del peso specifico del materiale, alla resistenza agli urti, dalla capacità di evitare shock termici al cibo, fino ad arrivare ai trattamenti antiaderente di altissima durevolezza, sicuri, facili nella pulizia e per un’alimentazione a basso contenuto di grassi.

Agnelli Usa, per promuovere l’identità e la cultura degli strumenti di cottura oltreoceano

«Pochi linguaggi sono davvero globali come quello dei sapori», afferma Angelo Agnelli. «E che l’internazionalizzazione passi per lo stomaco è un concetto che tutti noi abbiamo conosciuto, assaggiando una pizza o bevendo un caffè durante un viaggio all’estero. Nulla più del cibo unisce popoli e culture. Se si parla poi di mangiare bene, tutto quanto fa cucina italiana gode all’estero di un indice di gradimento che fatichiamo a immaginare, noi che siamo abituati ogni giorno ai sapori di casa nostra. Anzi, nel “Made in Italy” è sicuramente la cucina a rappresentare l’anello forte della catena: una punta dell’eccellenza, con pochissimi rivali al mondo».

In sintesi, è questa la ricetta che ha portato la famiglia Agnelli a fondare, nel 2013, Agnelli Usa: per promuovere il Made in Italy di Pentole Agnelli nel territorio americano. Agnelli Usa adatta fedelmente il catalogo della produzione Agnelli ad un mercato dinamico, partendo da New York, dove la comunità italiana e in particolare nel settore food è presente e radicata nella promozione e divulgazione della cultura del cibo e tradizione italiana. La sua mission è promuovere l’identità e la cultura degli strumenti di cottura prodotti nella fabbrica di Lallio (Bg), spesso lavorando fianco a fianco con gli operatori hospitality d’oltreoceano per trovare la soluzione adeguata al cliente con l’esperienza di un’azienda centenaria ma l’energia della realtà “baby” del Gruppo Agnelli.

Fasa Pentole, dal 1960 strumenti di cottura per i professionisti

L’azienda Fasa Pentole, che fa parte delle realtà che fanno capo ad Agnelli Since 1907, nasce negli anni ‘60 come piccola azienda artigiana per la fabbricazione di pentole in alluminio per cucine professionali. Negli anni immediatamente successivi si sviluppa con successo, nell’intento di coprire ogni esigenza del settore, mettendo a punto il suo assortimento e rafforzando l’elemento di artigianalità che l’ha sempre contraddistinta nella sua produzione. Le fasi di lavorazione dei prodotti Fasa Pentole vengono seguite fin dalla scelta delle materie prime, attraverso il controllo dell’intera filiera produttiva, dedicando la massima attenzione alla qualità finale. L’azienda Fasa Pentole attua il Sistema di gestione per la qualità in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, per la quale è stata certificata, e aderisce al programma europeo Affg (Aluminium for future generation) e CentroAl Alluminio in Cucina, il consorzio dei produttori di pentole professionali.

Fasa Pentole

Tutti gli articoli di Fasa Pentole sono garantiti per alimenti e sono rispondenti alle vigenti disposizioni di legge italiane ed europee (in particolare al DL n.155/97 in attuazione delle direttive CEE 99/43 e 96/3 Haccp), difendendo così i valori della cucina e della tipicità e cercando di coniugare il progresso e la tecnologia con il rispetto della salute e del benessere dei consumatori, oltre che la tradizione gastronomica italiana ed internazionale. Ancora oggi Fasa Pentole rimane uno dei brand più apprezzati e utilizzati dai professionisti della cucina, sviluppando costantemente numerosi rapporti di collaborazione con diversi istituti alberghieri di tutta Italia e con alcune delle più importanti scuole di cucina professionale private. Inoltre, Fasa Pentole, come Pentole Agnelli, si fregia del marchio “Approvato Fic” (Federazione italiana cuochi), a garanzia della qualità espressa dalle proprie pentole.

«Con Fasa Pentole - sottolinea Baldassare Agnelli - esprimiamo professionalità solide e profonde radicate nel passato e guardiamo interessati al futuro per essere sempre al passo coi tempi, oltre che essere costantemente concentrati sullo sviluppo delle nostre tecnologie produttive e innovative al fine di rafforzare sempre di più la posizione di mercato».

Danilo Amigoni durante una lezione in Saps Agnelli Cooking Lab

Saps Agnelli Cooking Lab, ogni tecnica di cottura vuole il giusto strumento

L’idea che la famiglia Agnelli in prima persona ha sostenuto e alimentato negli anni è la difesa prima di tutto di una cultura gastronomica, del mangiare bene e dell’interpretare l’arte del cucinare quale espressione di gesti e forme e strumenti che derivano da esperienze tramandate nel tempo, costituendo elemento essenziale, tanto quanto gli ingredienti, del successo di un piatto. Agnelli Since 1907 vuol dire quindi anche formazione che la famiglia mette a disposizione per il mondo dell’accoglienza. Nel 2002 infatti è nato il Centro Ricerca e Formazione Saps Agnelli Cooking Lab, un luogo attrezzato di tutto punto che è diventato nel tempo un punto di riferimento importante per rinomati professionisti, sperimentatori e gourmet di ogni genere che vogliono informarsi e rinnovare la loro cultura in cucina. In Saps Agnelli Cooking Lab, attraverso un calendario di Seminari formativi, si possono sperimentare tutte le diverse tecniche di cottura, da quelle in pentola fino a quelle più elaborate. «Per la famiglia Agnelli - spiega Danilo Amigoni, responsabile della formazione - Saps Agnelli Cooking Lab rappresenta il vero progetto per restare in contatto e dialogare quotidianamente con cuochi professionisti, per confrontarsi e aggiornarsi sulle evoluzioni delle tecniche di cottura professionali».

Un manifesto, un movimento culturale d’avanguardia

Per rimarcare il valore culturale e professionale che sta dietro alla professione di un cuoco e a salvaguardia e sensibilizzazione della vera Cucina, Agnelli Since 1907 comprende anche il primo Presidio “non food” o “pro-food”: #NONTOCCATEMILAPADELLA. Un manifesto, ma anche un movimento culturale d’avanguardia per legittimare l’atto culturale del cucinare. L’informazione che ruota attorno al tema cucina e su come produrre o replicare le ricette è da sempre molto semplificata e approssimativa e in una società in cui si conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna anche una fatica e una gioia umana antichissima come la cucina rischia di essere ridotta miseramente a semplici cifre. Dietro lo spadellare, l’arrostire, il mantecare, il friggere, emergono infatti meccanismi che determinano la riuscita di una ricetta se gli strumenti di cottura, di cui ci serviamo quotidianamente, sono adoperati correttamente. «Cucinare - conclude Angelo Agnelli - è scienza, è arte, è maestria, a volte anche una fatica, ma soprattutto è cultura. E solo con la cultura si fa formazione».

