Atelier, la cucina per l’outdoor che d’inverno torna al coperto

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 20:28

La cucina Atelier di Abimis nella corte del palazzo a Brera (foto: Matteo Cirenei)

ealizzata da, “” è unache consente di. Nella corte di un importante palazzo storico di, nel quartiere di Brera, è stata proposta in un’elegante versione dalla, che consente didurante la bella stagione e di esseredi questa abitazione all’arrivo dei primi freddi autunnali.Abimis porta così all’esterno la versatilità e la qualità di una. La sua proposta outdoor è un perfetto esempio di stile e di esperienza progettuale , dove gli equilibri costruttivi, come, si sposano alla massimaRealizzata, sia dal punto di vista dimensionale sia delle esigenze della proprietà, Atelier conserva le tipiche ante squadrate e l’inconfondibile, rigoroso e formale. La sua composizione è interamente in, lega che rende la cucinaa variazioni di temperatura,o a danni da corrosione ambientale.Nella sua speciale configurazione per esterni enfatizza il valore dell’atto del cucinare anche all’aperto, suggerendo non solo una nuova modalità di personalizzare gli scenari outdoor, ma di vivere lacome luogo di unaritrovata.Per informazioni: www.abimis.com