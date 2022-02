La barbabietola nel cuore della cucina: è Beetroot il colore 2022 di KitchenAid

Il riflesso del momento più bello della giornata, il colore dell’opulenza e dell’energia, della positività che in nessuna cucina può mancare. È Beetroot il colore del 2022 di KitchenAid, lo storico marchio di soluzioni per la cucina, che quest’anno sperimenta con i toni del magenta intenso, potenti e decisi, che guardano al futuro con occhi infuocati. Per dare vivacità e splendore, regalando attimi di magia in tutti i momenti della giornata, anche i più grigi.

KitchenAid, quando il colore alimenta la creatività

Il colore non è solo colore. È l’emozione di impastare con i nipoti, di preparare la colazione con i propri bambini, di vivacizzare il pranzo con la dolce metà. Per questo motivo, KitchenAid propone per il 2022 una nuance di grande unicità, per dare il via ad un anno ricco di soddisfazioni.

«KitchenAid ha sempre sostenuto il potere del colore per alimentare la creatività - ha sottolineato Giorgio Baroffio, EMEA Marketing Director KitchenAid Small appliances at KitchenAid Europe - e Beetroot non è diverso. Questa tonalità energizzante, che prende il suo nome dal cuore della barbabietola, invita tutti gli appassionati, dai più ai meno abili, a rendere ogni giorno emozionante grazie a nuove, infinite esperienze in cucina».

È proprio il colore tipico della radice, all’esterno poco appealing ma all’interno molto acceso, a dare un twist alla routine: «Abbiamo deciso di omaggiare la barbabietola - continua Giorgio Baroffio - per la sua stessa natura: una radice dalla veste grezza ma dal cuore decisamente pulsante. La dimostrazione, insomma, che anche l’ordinario può regalare momenti straordinari».

Artisan e K400, una coppia vincente

È con questo in mente che KitchenAid propone, nella nuova colorazione iper vivida, la coppia vincente – e indispensabile – per ogni cucina, formata dall’iconico Robot da cucina Artisan e dal Frullatore K400, pronti per supportare tutti coloro che, nel cuore della casa, amano sperimentare, sorprendere ma anche imparare.

Il Robot da Cucina Artisan è perfetto per amalgamare in pochissimo tempo ingredienti di ogni tipo, garantendo un eccellente risultato grazie alle sue 10 velocità, alla ciotola capiente e ai vari accessori inclusi. A questi si aggiunge un'ampia scelta di accessori opzionali motorizzati che lo trasformano in un vero e proprio centro culinario. Potente e versatile, è resistentissimo e progettato per durare a lungo, grazie alla struttura di metallo zincato e ai 5 anni di garanzia.

Il Robot da cucina Artisan

Il Frullatore K400, invece, è ideale per zuppe di stagione, sughi e sanissimi smoothies, che saranno pronti in pochissimi secondi grazie alle speciali lame asimmetriche, insuperabili per sminuzzare ogni ingrediente al meglio, alla caraffa in vetro con scanalatura e al motore, che mantiene una velocità sempre costante. Facilissimo da utilizzare, è l’alleato sui cui puntare per impeccabili performance in cucina, anche per i più pigri che si faranno conquistare dal pratico ciclo autopulente.

Il Frullatore K400

La parola chiave è sperimentare

I giusti strumenti, insomma, per sradicare l’ordinario e la noia e infondere ispirazione, salute e bontà in ogni ricetta. Non serve essere chef stellati o grandi maître pasticceri: torte, paste fresche, panificati, preparazioni dolci e prodotti da forno diventeranno i protagonisti delle ricette di tutti gli appassionati e dei fedelissimi del brand. Naturalmente, grazie alla tecnologia KitchenAid, sempre al servizio dell’eccellenza e degli ingredienti, dai più semplici ai più complessi. La parola chiave del 2022 sarà una sola: sperimentare. Lasciandosi sempre guidare dal cuore.

Per ulteriori informazioni sul marchio KitchenAid, visitare il sito www.kitchenaid.it.