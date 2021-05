Cappa in vetro Neff Glass Draft: design unico, addio a fumi e odori

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 20:30

Glass Draft, la cappa aspirante trasparente telescopica da piano di Neff

Gestione e controllo tramite app

. Glass Draft è caratterizzata da upoiché appare solo quando la cappa è in funzione. Il profilo del vetro è impreziosito da una luce Led rossa che permette di creare un’armonia cromatica con i piani cottura a induzione dotati dello speciale sistema di comandi TwistPadFire.Il design della cappa è stato ottimizzato per garantire un funzionamento estremamente silenzioso anche a massima potenza. Inoltre, Glass Draft consente un. Basta infatti premere un pulsante per estrarli e lasciare che la lavastoviglie si occupi della loro pulizia.. La differenza di pressione che si genera grazie alla creazione di una cortina d’aria dietro al vetro, fa sì che i fumi sprigionati dalla cottura vengano spinti in basso verso la bocchetta di aspirazione, dove vengono catturati con grande efficacia. La cappa garantisce cosìa prescindere da dove sono posizionate pentole e padelle sul piano cottura. Inoltre, attivando la modalità di aspirazione automatica, i sensori dedicati di Glass Draft, regolano la potenza di aspirazione in base alla quantità di odori e fumi emessi durante la cottura.Glass Draft utilizza la tecnologia, l’app che permette di gestire e controllare da remoto gli elettrodomestici Neff . Collegando l’elettrodomestico all’app, si può accedere a un’ampia serie di funzionalità tra cui la funzione. Con essa è possibile gestire le funzioni della cappa direttamente dal pannello comandi del piano cottura o tramite i comandi vocali attraverso i sistemi più noti. Home Connect permette anche di impostare il colore dell’illuminazione del vetro, scegliendo tra un’ampia gamma di colori, per creare ogni volta un’atmosfera unica in cucina. Si può visualizzare anche il livello di saturazione dei filtri e una notifica avvisa quando è necessario eseguire la manutenzione.Per informazioni: www.neff-home.ccom/it