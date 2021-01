La Cimbali presenta la nuova S15. Caffè tecnologico anche via app

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 10:47

A

La nuova macchina da caffè S15 superautomatica





Un caffè tecnologico

utomatica, anzi: superautomatica., storico produttore di macchine professionali da, lancia sul mercato la. Una macchina piccola, high tech e intuitiva capace di garantire fino a 150 tazzine di caffè di alta qualità. Ideale per alberghi, uffici, panetterie, minimarket, lounge e food retailer di piccola dimensione, La Cimbali S15 si adatta aA totale disposizione del cliente finale,garantisce autonomia di utilizzo grazie a un display di 7 pollici attraverso cui selezionare qualsiasi tipo di bevanda, dal classico caffè alle nuove ricette, tra cui latte fresco montato e cioccolata solubile. Inoltre, in collegamento con l’app, ideata da La Cimbali, la S15 regala un’esperienza utente completa, permettendo al consumatore di avere sempre la propria ricetta preferita a portata di mano. Tra gli altri vantaggi dell’app, la possibilità di offrire un servizio contact free, molto utile in questi tempi.«Il livello di tecnologia senza precedenti raggiunto da questo nuovo modello viene definito dalla telemetria bidirezionale, che garantisce la comunicazione in tempo reale di informazioni utili come l’analisi dei consumi, offrendo uno studio più approfondito delle preferenze dei consumatori utile per ottimizzare gli acquisti», ha spiegato, chief commercial officer di Gruppo Cimbali. Possibilità tecnologiche che ampliano la gamma di servizi già presenti nella linea delle superautomatiche La Cimbali (come la S20, S30e S60 ).