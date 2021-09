Come ottimizzare il menu per l’asporto e la consegna a domicilio

In un momento in cui l’adattabilità è diventata un’esigenza essenziale, molti ristoratori si chiedono come adeguare il loro menu al servizio da asporto e per la consegna a domicilio. Gestire due menu separati, uno per la consumazione sul posto e uno per l’asporto, può risultare estremamente impegnativo anche per la brigata di cucina più esperta. Non dimentichiamo, inoltre, che alcuni piatti che fanno parte del meni classico per il servizio al tavolo, potrebbero non essere adatti per il trasporto.



Quando si vuol creare un menu ben riuscito per l’asporto e la consegna a domicilio, semplificazione è la parola chiave. Scegli preparazioni semplici, ad esempio a base di comfort food cucinato al momento ed alimenti facili da trasportare per aumentare il tuo margine di profitto e consentire al tuo staff di superare brillantemente la transizione. In questo articolo ti offriamo i nostri migliori consigli per la consegna a domicilio e le soluzioni gastronomiche che invoglieranno i clienti a sceglierti nuovamente.

Le strategie per l’asporto e il delivery



Scegli gli alimenti migliori

La consistenza è un elemento fondamentale per scegliere gli ingredienti più adatti. Le ricette che combinano elementi caldi e freddi non sono ottimali. Gli ingredienti freddi, come gli spinaci crudi o altre verdure delicate, possono avvizzire o perdere croccantezza durante la conservazione e il trasporto. È meglio preferire ingredienti che mantengono la stessa temperatura. Se vuoi aggiungere verdure fresche, pensa alle varietà più resistenti. Scegli verdure dalla consistenza più dura, come il cavolo, anziché verdure che tendono a rammollire rapidamente come la lattuga romana.



Confezionare gli ingredienti separatamente, inoltre, ti aiuterà a conservarne l’integrità. Ad esempio, un piatto come l’insalata è composto da diversi alimenti che possono essere confezionati separatamente e combinati dal cliente.



Considera come trasportare gli alimenti

Dedicati alla preparazione in modo accurato e per il tuo menu scegli piatti che mantengono lo stesso livello di consistenza da quando escono dal ristorante fino alla consegna al cliente. Durante il trasporto alcuni alimenti, come una bistecca, potrebbero continuare a cuocere. Se vuoi aggiungere al tuo menu esclusivo la bistecca, calcola i tempi in modo tale da considerare la cottura nella tua cucina fino al momento in cui il piatto arriva dal cliente.



Considera i tempi di consegna per la conservazione degli alimenti

Se consegnerai piatti che mantengono la consistenza e il sapore originale ti distinguerai dalla concorrenza. Investire in soluzioni di mantenimento affidabili è indispensabile per una consegna a domicilio ben riuscita. Il sistema di mantenimento Alto-Shaam basato sulla tecnologia Halo Heat trasmette calore agli alimenti in modo uniforme per ore prima che vengano serviti. Il calore viene diffuso per irraggiamento, in modo delicato, evitando sia problemi di sovracottura sia di asciugatura. Così, non dovrai preoccuparti della perdita di proteine.



Considera la presentazione al cliente

Si sa che in cucina anche l’occhio vuole la sua parte. Sia al ristorante sia a casa del cliente, una presentazione a regola d’arte rende ogni piatto più invitante. Organizza le confezioni in modo che il cliente possa individuare facilmente i condimenti e le altre guarnizioni che dovrà aggiungere. Quando modifichi le ricette per la consegna a domicilio, non dimenticare la flessibilità: gli ingredienti dovranno risultare invitanti almeno come i piatti serviti al tavolo all’interno del ristorante.



Considera il margine di profitto

Gli ingredienti che richiedono molta attenzione e una preparazione elaborata potrebbero ridurre i profitti, dati i tempi rapidi che caratterizzano la consegna a domicilio. Per le tue ricette, scegli ingredienti che possono essere cucinati in grandi quantità e che resistono al trasporto rimanendo intatti. Investire in un forno con camere di cottura e diverse opzioni è una strategia semplice e intelligente per aumentare i tuoi ricavi, potendo contare sulla migliore qualità del cibo e sull’efficienza in cucina. Il tuo staff potrà concentrarsi su altri compiti, con la certezza che gli alimenti saranno sempre cotti alla perfezione. Risparmierà così tempo ed energie.



Assistenza continua nella ricerca di soluzioni ottimali

Il team di esperti di gastronomia di Alto-Shaam ti aiuta a prepararti in modo ottimale per le nuove esigenze. Per maggiori informazioni o per vedere le attrezzature Alto-Shaam in azione, contattate il vostro team dedicato Alto-Shaam Italia all'indirizzo sales@alto-shaam.it.

Per altre informazioni: www.alto-shaam.com