Come rendere la cucina più smart in 3 semplici passaggi

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 21:13

Sfruttare le opportunità offerte dai frigo intelligenti

Far funzionare i forni che cucinano da soli

Dotare la cucina di altri elettrodomestici smart

ha invaso letteralmente le nostre vite e le nostre case, diventando un’. Dalla comodità alla sicurezza, passando per il risparmio energetico, oggi la domotica rappresenta un’opportunità così preziosa da diventare un must per tutti noi. D’altronde gli italiani trascorrono sempre più ore in casa, soprattutto a causa della situazione attuale, di conseguenza un alleato in più fra le quattro mura domestiche non può che far comodo. La domotica, come viene spiegato in questa guida , riesce a semplificarci la vita e ha tantissimi campi di applicazione, fra i quali troviamo ovviamente anche la cucina. Vediamo quindi di capire come rendere la nostra cucina più smart in poche semplici mosse., utili per risparmiare ad esempio sugli sprechi alimentari o sui consumi energetici. Ci sono infatti dei modelli che ottimizzano i consumi di energia automatizzando la gestione della temperatura interna e dunque lo sforzo impiegato dal motore. Per non parlare dei frigoriferi accessoriati con una videocamera, che danno la possibilità agli utenti di controllare cosa c’è in frigo da remoto, direttamente sullo smartphone. Infine, ci sono altri apparecchi in grado di fornire delle ricette usando soltanto i cibi a disposizione o di comunicare la data di scadenza degli alimenti.Non solo frigoriferi, perché anche. In tal caso si fa riferimento ai modelli che cucinano da soli, per merito di una serie di sensori in grado di individuare con precisione il tipo di pietanza inserita nella camera di cottura. Una volta individuata, il computer integrato stabilirà tutte le impostazioni necessarie per preparare al meglio quel piatto, dalla modalità di cottura fino ad arrivare alle migliori temperature. E gli utenti potranno monitorare ogni singolo step del processo dal proprio smartphone, grazie alle app proprietarie.Naturalmente la cucina può contare su tanti altri dispositivi domotici, come anche il resto della casa. In questa speciale lista troviamo ad esempio. Esistono poi altri possibili alleati tecnologici in cucina, come nel caso dei termometri smart e digitali, che in realtà possiamo usare anche all’aperto, ad esempio quando utilizziamo il barbecue per una gustosa grigliata in compagnia di amici e parenti. L’elenco prosegue con altri protagonisti hi-tech in cucina, come nel caso dei robot multifunzione dotati di food processor, insieme ai classici hub per smart home e alle lampadine LED intelligenti.Dotando la nostra cucina di questi apparecchi potremo rendere la preparazione dei cibi e il tempo speso in questa parte della casa ancora più piacevole e produttivo.