Cottura perfetta della pizza a casa con la nuova Piastra Valoriani

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 10:30

N

Pizza fatta in casa, cotta alla perfezione sulla Piastra Valoriani

La piastra è corredata da un supporto in metallo per inserirla e toglierla dal forno e da una palina in legno o in metallo

ell’ultimo anno ci siamo tutti ritrovati a dover passare molto più tempo in casa. Questo ha portato dei cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane. Soprattutto nel primo lockdown, sicuramente uno degli aspetti più caratterizzanti è stata la. La difficoltà nel riuscire a trovare del lievito nel supermercato sotto casa ne è stata la riprova.Molto spesso gli appassionati dei lievitati, invece di cuocere la pizza o pane nella classica teglia, hanno cercato un prodotto di qualità che garantisse dei risultati più professionali. L’azienda. Certamente esistevano già delle piastre da pizza, ma in cordierite o in altri materiali più commerciali che sicuramente non sono ottimali per il prodotto.È così che è nata la, una piastra ottagonale per pizza classica rigorosamente in cotto refrattario, di dimensione 33x33 cm e con spessore 1,7 cm, che entra in un qualunque forno standard da cucina. È stata poi sviluppatae preferisce una dimensione rettangolare un po’ più grande, di 35x40 cm. La piastra può essere usata singolarmente o con il suo comodo kit composto da un supporto in metallo per inserirla e toglierla comodamente dal forno senza rischio di bruciarsi e da una palina in legno o in metallo per un comodo posizionamento della pizza.Con questo prodotto non ci saranno più scuse per mostrare le proprie doti da pizzaiolo amatoriale con amici e parenti, magari nel giorno di chiusura della vostra pizzeria preferita! Non perdetevi i video esplicativi e dimostrativi sul canale YouTube di Forni Valoriani.Per informazioni: www.valoriani.it