Una cucina più sana e gustosa con il coperchio versatile di Amc

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 10:34

Grazie a EasyQuick è possibile trasformare in vaporiere tutte le pentole Amc con diametro 20 cm e 24 cm o ovale

one la suaè possibile creare ricette sane e gustose risparmiando fino all'80% di tempo rispetto ai metodi di cottura tradizionali. Utilizzando, il coperchio per la, si puòa una temperatura tra i 97 a 99°C, mantenendo il gusto e preservando i nutrienti, le vitamine e i minerali degli alimenti. Questa particolare cottura è l’ideale per esaltare gli aromi e i sapori delle pietanze e consente di. Grazie a EasyQuick è possibile trasformare in vaporiere tutte le pentole prodotte dall’azienda di Rozzano (Mi) con diametro 20 cm e 24 cm o ovale.L'attenzione al, insieme al benessere e alla praticità, è uno dei principali vantaggi su cui Amc basa lo sviluppo e la realizzazione dei propri prodotti. Cucinare con Amc significa preparare qualsiasi piatto con un notevoleAbbinandoal piano di cottura mobilee al controllo acustico del tempo e della temperatura, si abilita inoltre lae la fornitura di calore non necessita più di regolazioni manuali. Con la cottura autocontrollata si guadagnano 60 minuti ogni giorno.Ma Amc ha pensato anche a tutti gli amanti dellarealizzando unaideale per saltare e friggere. I duecon inserto in ceramica Thermobloc non si surriscaldano e assicurano unadella pentola. Inoltre, permettono di appoggiarvi il coperchio per rendere più facile e veloce condire, mescolare e girare gli alimenti.Per informazioni: www.amc.info