Customer satisfaction 2020: il 90% dei clienti fedele a Rational

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 20:07

D

L’82% degli intervistati ha affermato di avere una forte relazione con Rational

Formazione dedicata, persone di contatto sempre affidabili e disponibili

opo l’esperienza del 2016, anche quest’annoha commissionato a Kantar, società di ricerche di mercato britannica che lavora in più di 100 Paesi, un’indagine per valutare l. All’inizio del 2020 Kantar ha selezionato un campione ditra un totale di quasi 7mila clienti che possiedono e utilizzano almeno unLa selezione ha preso in considerazione il settore dellae quello dellaL’indagine ha rivelato che in Italia Rational ha superato i già alti livelli di soddisfazione riscontrati nel 2016, sia in termini di performance che di preferenza. Nello specifico, non solo continua a aumentare il numero di chi ne, ma la quasi totalità dei clienti neBen l’82% degli intervistati ha affermato di avere unacon Rational e 9 su 10 hanno scelto dinelle proprie cucine.L’indagine ha evidenziato che i bisogni maggiori sono legati allae supporto nell'e allai. A fronte di questo, nei vari settori intervistati è emerso chein termini di formazione dedicata, persone di contatto sempre affidabili e disponibili, consulenza e assistenza,e in tutti gli aspetti legati al prodotto: facilità d’uso, funzionalità e ottimizzazione dei processi. Un altro dato emerso è che i clienti italiani dimostrano unaa.«Un anno come questo - ha dichiarato, amministratore delegato di Rational Italia - ha rappresentato davvero una grande sfida. Abbiamo dovuto implementare nuovi modi per, senza perdere l’efficacia e la forza del coinvolgimento con cui normalmente ci rapportiamo a loro. Forti dei risultati ottenuti in questa survey di soddisfazione dei clienti, stiamo facendo del nostro meglio per mantenere i risultati ottenuti. È quello che continueremo a fare anche l’anno prossimo, cercando, se possibile, di lavorare sul doppio binario : quelloimplementato quest’anno e quelloche ci ha sempre contaddistinto, per riuscire a essere sempre più presenti con i nostri clienti».Per informazioni: www.rational-online.com