Formazione tecnica a distanza: lo scatto nel futuro di Rational

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 20:47

I

Corso di formazione on line tenuto dal Team Service Rational per i service partner

Il Team Service di Rational Italia

In Germania modello vincente

Le Prugne della California

l servizio post vendita perè un punto fermo. Per questo motivo può contare sue di assistenza di grande valore. E in un momento storico in cui tutti gli scambi, le relazioni e gli incontri sono diventati di complessa gestione, ilha fatto la differenza, mettendo in campo la voglia di trovare soluzioni alternative per dare continuità all’attività formativa e restare costantemente presenti, dandocertificati Rational che lavorano sul territorio italiano.Tra le iniziative che hanno preso corpo, da segnalare laper sviluppare un progetto di formazione a distanza, che in questi mesi si è rivelato fondamentale.«I risultati sono stati chiari e non si sono fatti attendere - spiega, service director di Rational Italia - per i partner questa nuova modalità rappresenta un svolta positiva : un i, non dovendo più farsi carico degli spostamenti, e unache, inquadrando i singoli dettagli, offrono una visione senz’altro migliore. Inoltre tuttie messi a disposizione dei partecipanti che possono rivederli in qualsiasi momento. Una modalità vincente anche per il nostro Team Tecnico che non dovendosi spostare per l’Italia può ottimizzare al meglio i propri tempi e, potendo ospitare un maggior numero di partecipanti ai corsi online rispetto a quelli in presenza, riesce ad accontentare un numero maggiore di persone».Anche negli altri Paesi è stato adottato un approccio simile e in Germania, dov’è presente l'Associazione tedesca per l'assistenza (Kvd), Rational ha vinto il premio per la gestione dei servizi 2020 grazie al suo"Da zero a online per 8.000 tecnici". Il concorso richiedeva idee che sottolineassero lo spirito inventivo in tempi di pandemia e Rational è riuscita a convincere la giuria con la sua strategia di digitalizzazione per la formazione dei service partner.«I tecnici dei nostri service partner - spiega, direttore generale dia Landsberg - che normalmente ricevono una formazione dal vivo nei centri di formazione di tutto il mondo, hanno dovuto improvvisamente essere formati online. E questo per i nuovissimie per il sistema di cottura multifunzionale, che dovevano essere lanciati a marzo. Tuttavia, poiché il loro lancio ufficiale è stato rinviato di diverse settimane a causa della pandemia, il team di formazione tecnica ha avuto almeno un po' di tempo per impostare un programma di formazione completamente nuovo. L'obiettivo era quello di offrire ai tecnici internazionali la stessa esperienza, le stesse lezioni apprese nella formazione pratica».Durante la formazione, i nuovisono statie presentati realisticamente in alta risoluzione dei dettagli, assicurando al team tedesco la vittoria dell’ambito primo premio.Per informazioni: www.rational-online.com