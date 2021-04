Forni Alto-Shaam, al passo con l’evoluzione della ristorazione

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 09:30

Creare maggiore efficienza



Gestire le offerte “a tempo”



ell’arco di un anno l’industria della ristorazione è stata messa a dura prova come mai prima. I dati dell’ultima ricerca condotta da Technomic hanno evidenziato che, accelerando ulteriormente alcune tendenze, tra cui lae l’adozione diLa pandemia ha costretto ristoranti, servizi di catering e operatori della ristorazione a cambiare sia le procedure che le offerte. La chiusura dei locali e le ulteriori restrizioni hanno fatto sì che sempre più consumatori scelgano servizi d’asporto con un, che ha ridotto il divario tra delivery e take-away. Anche l’aumento delle attività da asporto ha contributo a un incremento dei take-away; poco meno dellaPer molti operatori nel settore della ristorazione una delle sfide più ardue è stata quella di realizzare maggiori efficienze nella produzione: dalla, al rispetto delle, garantendo sempre il mantenimento dellaAttrezzature versatili e multifunzionali possono svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento di questi risultati. Inabbiamo avuto un incremento nella domanda di attrezzature più compatte, autoaspiranti e multifunzionali, utili per espandere i servizi da asporto riducendo i costi operativi. I nostri, da esempio, permettono agli operatori di eseguire diverse tecniche di cottura, garantendo sempre la qualità e la consistenza del cibo, anche quando si deve cucinare in grandi quantità.Inoltre, i prodotti Alto-Shaam, con, sono progettati e realizzati per. Queste attrezzature di cottura e mantenimento a bassa temperatura aiutano i nostri clienti a migliorare le modalità e l’organizzazione dei servizi per il cibo da asporto - dal take-away alla delivery - in tutti i settori, dai ristoranti ai supermercati e minimarket.Tra le novità del settore si segnala l’che dimostrano di avere un ruolo chiave nelle proposte degli operatori. La gestione di queste offerte a tempo limitato pone una sfida difficile, soprattutto nel campo della logistica, per assicurare una uniformità nelle consegne in più punti vendita. Oggi la tecnologia rende possibile e semplice ciò che fino ad ora è stato difficile.Abbiamo lanciato, offrendo agli operatori totale controllo da ovunque essi siano. ChefLinc ha un sistema di gestione delle ricette intuitivo, permette di scaricare ricette dal cloud ai forni, eliminando la possibilità di errori di battitura e la necessità di programmare manualmente le ricette nel forno.Anche se la crisi non è ancora finita,a migliorare l’efficienza e la produttività a lungo termine. Continueremo anche nel nostro impegno a fornire il massimo livello di servizio e supporto ai nostri clienti e partner, offrendo più eventi sia virtuali che dal vivo per incontrarli ovunque essi siano.Per informazioni: www.alto-shaam.com