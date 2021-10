Friedr. Dick, passione per la qualità degli strumenti da taglio

Friedr. Dick, azienda fondata nel lontano 1778, ha recentemente lanciato la nuova linea Pink Spirit che, come dice il nome stesso, si contraddistingue per il colore rosa del manico. Questa nuova linea si basa su una serie più ampia di coltelli che ormai hanno conquistato il mondo degli appassionati di cucina e del BBQ: Red Spirit.

Red Spirit Ajax

La serie Red Spirit è chiaramente ispirata all’artigianato asiatico, realizzata con precisione tedesca secondo il tradizionale metodo di produzione e impiegando le più moderne tecniche di fabbricazione. Ispirandosi a questa tradizione, Friedr. Dick ha creato per la sua serie di coltelli Red Spirit un manico arrotondato di colore rosso. Nei Paesi asiatici come la Mongolia, la Cina e la Corea del Sud, il rosso rappresenta il progresso, la fortuna, il benessere e il calore. In Europa il colore rosso simboleggia, tra l’altro, concetti come la vivacità, il fuoco, il calore, la sensualità, l’amore e la passione. Proprio gli ingredienti giusti per cucinare ai più alti livelli.

Red Spirit Hektor

Lame per tagli perfetti

I coltelli Red Spirit sono stati creati per tagliare alla perfezione, senza nessun compromesso. Le lame hanno una linea snella e slanciata. Inoltre il filo è sottoposto a lucidatura. I coltelli Red Spirit sono facili da controllare e realizzano un taglio preciso e pulito. Gli alimenti non vengono schiacciati né frantumati e mantengono così il loro prezioso aroma originale. Il manico rotondo ed elegante, dalla linea tipicamente asiatica, si adatta perfettamente al palmo della mano e risponde perfettamente alle esigenze ergonomiche sia degli chef professionisti sia dei cuochi per hobby più ambiziosi. Un vantaggio particolarmente importante in caso di utilizzo frequente.

Una gamma ampia e completa

Sono disponibili ben 16 diverse tipologie di coltello: dal semplice spelucchino da 7 cm fino al prestigioso Ajax da 20 cm (vincitore di numerosi riconoscimenti a livello internazionale), passando per alcuni “gioiellini” tipicamente asiatici come la mannaretta “Cinese”, il coltello chiamato “Usuba”, il coltello “Tanto” e il particolarissimo “Hektor”. Insomma, una linea tutta da scoprire! Oltre ai coltelli, nella stessa serie, troviamo anche un formidabile acciaino, un forchettone per le carni e una serie di foderi di protezione per preservare al meglio il filo della lama.

Premier Plus Santoku

Non possiamo dimenticare però altre linee come la classica Premier Plus: una serie di coltelli forgiati con manico nero e rivetti passanti. E poi ancora una delle linee più ricercate e prestigiose: la serie 1905, unica nella forma e nella realizzazione del manico oltre che nella solidità e nella composizione della lega con la quale viene realizzata.

Premier Plus Tomato

Strumenti non solo per i cuochi, ma anche per macellerie e gastronomie

Oltre a tutte queste serie dedicate al mondo della cucina, non dobbiamo però dimenticare che Friedr. Dick è anche leader mondiale nella produzione di coltelli e attrezzature specifici per macellerie e gastronomie. Come non citare, ad esempio, la vastissima proposta di acciaini di altissima qualità tutti Made in Germany.

Friedr. Dick è l’unico produttore al mondo ad offrire un programma completo di coltelli, acciaini ed attrezzi per la lavorazione delle carni e la ristorazione, nonché insaccatrici, affilatrici e strumenti per la pulizia dei coltelli. La lunga tradizione ed esperienza nella realizzazione di prodotti per cuochi e macellai permette uno sviluppo continuo di novità. Desideri dei clienti, suggerimenti dettati dall’esperienza pratica e idee nuove vengono tutti trasformati in prodotti di alta qualità per l’utilizzo professionale e casalingo.

Friedr. Dick è presente in tutti i Paesi del mondo con distributori e partner commerciali qualificati. Ma i progetti della Friedr. Dick non si fermano mai! A breve, infatti, verranno introdotte ulteriori novità che amplieranno ancor di più la già ampia offerta di prodotti presenti a catalogo.

Per informazioni: www.dick.de/it