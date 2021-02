KitchenAid si veste di Honey, un tocco dorato di colore in cucina

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 09:56

Una miscelazione rapida e accurata degli impasti

Un concentrato di tecnologia e prestazioni

Grazie alle 10 velocità, al coperchio antispruzzo e alla tecnica brevettata del Movimento Planetario Originale, il Robot da Cucina Artisan offre una miscelazione rapida e accurata degli impasti; è realizzato in metallo pressofuso e inossidabile. Grazie a una vasta gamma di accessori opzionali, è in grado di svolgere un'ampia varietà di funzioni: dal pesare e setacciare automaticamente gli ingredienti, al lavorare la pasta fresca, al pelare, pulire al centro, affettare e spiralizzare le verdure, al macinare e molto altro.

Il Frullatore K400, dal canto suo, è un concentrato di tecnologia e prestazioni, la scelta ideale per dare vita a zuppe, frullati, salse piccanti o succhi di frutta e verdura. La sinergia tra la potenza del motore con tecnologia Intelli-Speed, il profilo delle lame e il particolare design interno della caraffa con scanalatura, rende possibile ottenere risultati perfetti e offrire composti omogenei, sapori e consistenze perfetti.

Per informazioni: www.kitchenaid.it