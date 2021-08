LiberoPro Electrolux Professional, massima produttività in cucina

Electrolux Professional lancia la gamma LiberoPro e soddisfa le esigenze degli operatori del settore fornendo un servizio di prima classe, con un tocco contemporaneo. Prestazioni elevate con 8 ore di lavoro consecutive garantite, spirito libero per un’installazione possibile ovunque con la soluzione plug&play, design e facilità d’uso per una modulazione versatile con configurazione da incasso. Il carattere eclettico unito al suo animo green, attento all’efficienza energetica e all’impatto ambientale, rende LiberoPro un’elegante combinazione di tecnologia ad alte prestazioni ed eccellenti risultati di cottura per una perfetta esperienza culinaria.

LiberoPro

Il mondo LiberoPro si compone di piani cottura a induzione, fry top e wok, per soddisfare ogni tipo di preparazione. L’induzione è disponibile sia nella versione mono zona che doppia zona, con i vantaggi di assicurare elevata potenza con pentole grandi e massima precisione con quelle piccole, ideale quindi per le preparazioni più delicate come caramello o cioccolato fuso. Nell’induzione a doppia zona da sottolineare l’interessante funzione bridge, che permette di unire le due aree di cottura creando un’unica superficie ancora più efficiente, con temperatura e impostazioni allineate automaticamente.

Il fry top si contraddistingue per potenza ed elevate prestazioni grazie alla tecnologia a induzione. Risultati di cottura uniformi in ogni punto e rapida ripresa della temperatura sono solo alcuni dei vantaggi di questa soluzione di cottura, disponibile anche nella versione XL. E poi c’è il wok che nella versione trifase risulta essere perfetto per quei piatti che richiedono una cottura a forte intensità, ad esempio grandi quantità di verdure saltate.

LiberoPro Point

E per finire LiberoPro Point, la postazione mobile su cui posizionare le funzioni di cottura LiberoPro. Il suo design plug&play, robusto e pratico, lo rende durevole in qualsiasi ambiente di lavoro. I cassetti refrigerati conservano gli ingredienti freschi, indice di altissima qualità, e il design ergonomico dell’ampio ripiano assicura comfort e flessibilità.

Per informazioni: www.electroluxprofessional.com