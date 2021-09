Mantecatori Staff Ice System, tre nuovi modelli

La gamma di mantecatori orizzontali da banco firmata Staff Ice System si compone di tre modelli: un mantecatore elettromeccanico HTE 200 (SmartGel Time Control), un mantecatore elettronico HTX 200 (Smart Gel Ad-Hoc) e una macchina combinata RHT 4/20 (Smart Mix Combined). Dotate di un mantecatore di ultima generazione, ecologico e personalizzabile, queste macchine sono semplici, intuitive e permettono di produrre gelati, sorbetti e granite anche ai meno esperti, risolvendo i problemi di spazio e andando incontro alle esigenze di chi desidera preparare ridotte quantità di prodotto.

HTE 200, HTX 200 e RHT 420

Tra i numerosi plus, sicuramente non passerà inosservato l’accoppiamento diretto che, eliminando le cinghie, riduce al minimo i rumori dovuti all’oscillazione e alle vibrazioni. La bocca di uscita del gelato è di dimensioni più grandi della media con lo scopo di surriscaldare il meno possibile il gelato stesso e garantire al tempo stesso una qualità superiore. Nella versione combinata, inoltre, è dotata di una vasca superiore dove poter scaldare il prodotto. Il computer di bordo include 52 programmi grazie ai quali è possibile lavorare in modo semplice e automatico con parametri preimpostati o in modo manuale.

RT51, più piccola di così è impossibile trovarla!

Unica al mondo per le ridotte dimensioni, Staff Ice System firma un altro gioiello, la RT51 è la compagna ideale di ogni pastry chef, poiché consente di realizzare le ricette con massima cura dei dettagli, minimo ingombro, facilità di utilizzo e garantendo alta qualità anche nelle ridotte quantità. È capace di mantecare fino a 2 litri di gelato e di pastorizzare e cuocere fino a 5 litri, consentendo la preparazione di un’infinità di prodotti, tra cui: gelati, semifreddi, torte, granite, crema pasticcera, pasta choux, gelatine, confetture, marmellate, yogurt, panna cotta, mousse, marshmallow, nappage, riso per pasticceria, besciamella, polenta, vellutate e tanto altro.

La RT51 è una moderna e vantaggiosa innovazione nel mondo delle preparazioni alimentari artigianali, che consente a ogni pastry chef di realizzare le proprie ricette in maniera rilassata, senza preoccuparsi di mescolare il preparato e con la certezza che la multifunzione penserà a tutto per ottenere un prodotto di qualità. La macchina consente di valorizzare le caratteristiche organolettiche delle preparazioni, dal momento che il ciclo di pastorizzazione utilizza temperature inferiori alla classica bollitura. Inoltre, la tecnologia Inverter permette di regolare la velocità dell’agitatore in ogni fase, di controllare la perfetta consistenza delle tue preparazioni e di proteggere la trasmissione meccanica e il motore, ottimizzando così il consumo di energia.

RT51 e RHT420

SmartMix RHT4/20, la combinata piccola e affidabile

La RHT4/20 è una delle ultime creazioni nate nei laboratori Staff, una macchina combinata che arricchisce la già innovativa linea SmartMix. Una macchina di ultima generazione che si candida ad essere la protagonista in ogni laboratorio di pasticceria per la sua semplicità di utilizzo e l’affidabilità nella realizzazione di ogni ricetta. I suoi plus sono davvero tanti, basti pensare che è composta da due vasche che possono lavorare contemporaneamente: la vasca superiore ha la sola funzione di riscaldamento, mentre quella inferiore è un mantecatore con regolazione “ad hoc” della corretta consistenza della miscela.

Il trasferimento della miscela dal cilindro superiore a quello inferiore avviene attraverso una valvola a farfalla in acciaio inox, perché anche la cura del dettaglio e la scelta di materiali di prima qualità fanno parte del dna dell’azienda riminese. La vasca superiore è dotata di un doppio coperchio trasparente, molto utile per inserire gli ingredienti con l’agitatore in movimento; mentre i raschiatori autoregolanti in POM permettono una perfetta pulizia della vasca.

Belle nel design, curate nei dettagli, innovative nelle funzioni, rispettose dell’ambiente grazie alla tecnologia Inverter sviluppata in collaborazione con Toshiba: chi prova le nuove macchine Staff Ice System non le lascia più!

Per informazioni: https://www.staff1959.com/