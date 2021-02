New York, la linea Breville dal design elegante e moderno

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 10:14

Bollitore Breville New York: 59,90 euro

Tostapane Breville New York: 59,90 euro

a nuova lineadiè composta dae si caratterizza dal design unico e contemporaneo. Laarricchita da inserti cromati si adatta a qualsiasi cucina, aggiungendo una nota di stile.Ilè dotato di, per soddisfare tutti i palati, e di, grazie ai quali rimarrà saldamente in posizione anche su superfici bagnate. Lapermette di controllare lo stato della tostatura senza interrompere il processo e ilconsente di prendere le fette una volta pronte senza il rischio di scottarsi le dita. Un tostapane perfetto anche per scongelare, provvisto di rastrelliera per scaldare o tenere in caldo anche i panini e le brioche. Le fessure in cui inserire il pane sono di larghezza variabile, in modo da adattarsi alle dimensioni delle fette, e il vassoio per le briciole è completamente rimovibile.Ildella linea New York di Breville ha una capacità di, ideale per riempire 6-8 tazze, e il. L’elemento di riscaldamento garantisce unadell’acqua mentre larende il versamento dell’acqua semplice e sicuro per tutti, anche per i mancini. Grazie alè possibile vedere la quantità d’acqua contenuta, il filtro anticalcare è completamente rimovibile e lavabile per una pulizia accurata e lamantiene saldo il bollitore anche sulle superfici bagnate. Il deposito per il cavo, poi, permette di mantenere in ordine il piano della cucina quando non si utilizza l’elettrodomestico.Prezzi indicativi al pubblico:Per informazioni: www.nital.it/breville