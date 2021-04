La nuova linea Spm Drink System illumina il futuro del beverage

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 16:40

U

Sp Ultra, Sp Luce, Sp a una vasca

Design moderno, prestazioni, facilità di utilizzo

Le novità della linea Sp a due vasche

na linea completa die altre cremose specialità, disponibili nella versione, che funzionano con preparati in polvere a base acqua o latte, o con mix in brik già pronti da versare.(gruppo Electrolux Professional) , composta dalla nuovacon l’esclusivo brevetto per la sanificazione della vasca. In questi 3 nuovi modelli tutto è stato progettato per offrire il massimo in termini di performance e di innovazione, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all’ambiente, alla qualità e alla sicurezza del prodotto servito.«In un contesto mondiale che sta affrontando cambiamenti epocali, con nuovi bisogni che si affacciano sul mercato, la gamma Sp rappresenta unae un fiore all’occhiello dell’offerta Spm», afferma, head of beverage Europe in Electrolux Professional . «In Sp confluiscono molti dei valori della nostra azienda, tra cui un’innata passione per l’innovazione, l’attenzione per l’ambiente e la volontà di mettere a disposizione dei nostri clienti un prodotto affidabile, sicuro, performante e caratterizzato in ogni sua funzione, grazie ai brevetti esclusivi di Spm, dalla parola d’ordine Qualità».Caratterizzati da un design moderno e da un’estrema facilità di utilizzo, tutti e 3 i modelli SP hanno. Tre anche i concetti di fondo.prima di tutto: grazie all’esclusivo sistema di sanificazione a luci Led nUV che abbatte la carica batterica all’interno della vasca, sanificando, e alla vasca Bpa Free (priva di bisfenolo A), che offre numerosi vantaggi in termini di robustezza, trasparenza e resistenza termica e agli agenti chimici.protagonista: grazie al sistema di Led nUV che ne garantisce la salubrità, al sensore per il controllo della temperatura anche in modalità defrost per evitare gli sbalzi che ne compromettono la qualità e al controllo ibrido della consistenza, che permette all’apparecchiatura di auto-regolarsi garantendo una consistenza costante del prodotto, dalla prima fino all’ultima goccia erogata.: Spm conferma l’impegno a tutela dell’ambiente. Tutti i nuovi modelli Sp utilizzeranno il gas refrigerante propano R290, nel rispetto delle normative, mentre la vasca coibentata ITank di serie consente di ridurre i consumi energetici e di velocizzare il tempo di preparazione del prodotto.Per informazioni: www.spm-ice.it